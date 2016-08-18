Статьи Спасатели пришли с подарками Николай ИВАНОВ, Западно-Казахстанская область

В благотворительном мероприятии приняли участие и сотрудники отдела по ЧС Казталовского района. Коллектив школы тепло и радушно встретил представителей районных учреждений и организаций, вниманию гостей была представлена музыкальная программа, подготовленная силами педагогического коллектива и учеников.



Начальник отдела по ЧС Казталовского района майор гражданской защиты А. Насипов, отметив, что новый учебный год – праздник особенный, торжественный, а тяга к знаниям – одна из величайших потребностей человека, пожелал ребятам хорошо учиться, стремиться к достойной жизни и делать все для процветания любимой Родины.

От отдела по ЧС и пожарной части № 19 Казталовского района ребятам из четырех малообеспеченных семей вручена школьная форма и принадлежности. Администрация школы, родители и дети выразили благодарность всем гостям за оказанную помощь в подготовке к школе.

