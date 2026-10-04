Спасатели призвали не ходить в горы из-за непогоды в Алматинской области

Сильные осадки прогнозируются в горных и предгорных районах 4–5 октября

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В Алматинской области объявлено штормовое предупреждение из-за ожидаемых сильных осадков, передает Kazpravda.kz.

По данным ДЧС региона, 4–5 октября в горных и предгорных районах области прогнозируется ухудшение погодных условий. Из-за осадков возможно формирование склонового стока и повышение уровня воды в реках.

«На отдельных участках возможны разливы и подтопления. Жителям и гостям региона рекомендуется учитывать прогноз погоды и соблюдать меры предосторожности», – сообщили в ДЧС Алматинской области.

Спасатели рекомендуют не приближаться к рекам и водоемам, а также временно отказаться от поездок в горную местность.

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо обращаться по номеру 112.