Спасатели рассказали, как обучают алматинцев действиям при землетрясениях

Только в одной из сейсмотренировок, по данным ДЧС, приняли участие свыше 760 тысяч жителей Алматы.

Фото пресс-службы Сената

Члены сенатского Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности ознакомились с проектом генерального плана города Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента.

Депутатам рассказали, что главным новшеством подхода к разработке генплана стало использование передовых цифровых технологий и мирового опыта проектирования. Также сенаторам сообщили о проведении паспортизации объектов недвижимости для предварительного обследования и оценки общего состояния строительных конструкций.

«Парламентарии заслушали доклад и.о. начальника ДЧС Алматы Ерлана Алибекова. Он сообщил, что подготовка населения к действиям при землетрясении проводится на системной основе. Плановая общегородская сейсмотренировка проведена 2 декабря прошлого года на 600 объектах мегаполиса и в которой приняли участие свыше 760 тысяч жителей Алматы. В текущем году общегородские сейсмотренировки запланированы на апрель и сентябрь», - говорится в сообщении пресс-службы Сената.

В свою очередь, сенаторы выразили мнение, что спасателям необходимо чаще проводить информационно-разъяснительную работу с населением, в том числе по деятельности ДЧС по пунктам приема пострадавших. Депутаты предложили актуализировать специализированное приложение «Дармен», чтобы жители и гости города Алматы могли с его помощью получать необходимую информацию.

Также в ходе визита сенаторам была продемонстрирована работа кризисного центра, системы автоматизированного мониторинга селевой опасности, и системы оповещения «Арал».