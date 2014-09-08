Спасатели Таможенного союза объединяют усилия Общество 715 Полина ФЕДОРОВА

Открывая заседание, заместитель министра внутренних дел РК Владимир Божко подчеркнул, что с обретением независимости национальные законодательства Казахстана, Беларуси и России в сфере чрезвычайного реагирования были максимально гармонизированы. Это позволяет обеспечивать безопасность населения, создавать дополнительные условия по снижению рисков и минимизации ущерба от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций.



На совместной коллегии были рассмотрены вопросы, касающиеся обмена опытом в области обеспечения пожарной безопасности при проведении общественных, политических и спортивных мероприятий международного уровня, использования авиации при ликвидации ЧС, межгосударственного взаимодействия в случае ядерной или радиационной аварии.



В завершение участники подписали протокол, по которому запланированы проведение международных конференций по вопросам профессиональной подготовки специалистов для системы ЧС, активизации взаимодействия психологических служб, разработка стандартов, гармонизированных с европейскими нормами, а также обучение пилотов КЧС Казахстана в специализированных учебных центрах авиации МЧС России.



Подводя итоги заседания совместной коллегии, председатель – заместитель министра внутренних дел РК В. Божко выразил уверенность в том, что достигнутые договоренности найдут практическое применение в деятельности подразделений Министерств, местных исполнительных органов приграничных областей и заинтересованных государственных органов в вопросах предупреждения, реагирования и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

