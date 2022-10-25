Спасатели ВКО сняли кошку с опоры моста

В Шемонаихе местные жители обратились за помощью к спасателям. Кошка забралась на опору моста и не смогла спуститься вниз, передает Кazpravda.kz.

"Волонтеры, рассказали, что кошка непонятным образом оказалась на перекладине под мостом. Спасатели пришли на помощь", - сообщила руководитель пресс-службы областного департамента по чрезвычайным ситуациям Марина Лискова.

Как пояснили в департаменте, перепуганное животное заметил местный подросток. Мальчик обратился к зоозащитникам, но когда волонтеры прибыли на место, они поняли, что не смогут справиться самостоятельно. Сотрудники службы ЧС использовали альпинистское снаряжение и подняли мяукающую кошку с бетонной конструкции. Пушистого питомца передали в добрые руки волонтеров.

"В последнее время в экстренные ситуации все чаще стали попадать четвероногие. Они выбирают для своего укрытия труднодоступные места. Спасателям приходиться применять все свои навыки и умения работать в непростых условиях", - отметили в департаменте.