Спасатели Южного Казахстана эвакуировали бабушку-инвалида и двух девочек из села, куда семья отправилась встречать Новый год

Общество
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Любовь Доброта, Туркестанская область

Семья из двенадцати человек на двух автомобилях отправилась на праздники в населенный пункт Байжансай, расположенный на хребте Каратау, в 135 километрах к северу от Шымкента. Дорога до него пролегает через ущелье, по которому и летом-то не очень просто передвигаться, а зимой Байжансай, как правило, отрезан от большой земли из-за снежных буранов и заносов.

Отправляться зимой в дорогу очень рискованно. Тем не менее 12 человек решились на путешествие. Они не предполагали, что погода может резко испортиться, сделав на какое-то время невозможным возвращение домой.

О том, что путешественники не выходят на связь с родными, стало известно вчера утром. На пульт «112» ДЧС Туркестанской области поступило сообщение о пропаже людей, которых ждали домой еще 3 января. В дорогу тут же отправились спасатели на технике высокой проходимости, в поиске задействовали вертолет МЧС. Через несколько часов спасатели проинформировали об успешном завершении операции.

Оказалось, что из-за сильной метели, которая длилась два дня, все дороги были перекрыты, поэтому семья не смогла вернуться назад и осталась в Байжансае, где раньше жила и имеет свой дом.

Спасатели эвакуировали бабушку-инвалида и двух девочек в Туркестан. Решение о вывозе приняли, исходя из соображений безопасности: если бы у них возникла необходимость в медицинской помощи, могли бы быть трудности с ее оказанием. Остальные девять членов семьи остались в доме в поселке. Они отказались от эвакуации, решив вернуться домой на автомобилях после того, как откроют дороги.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области предупреждает о недопустимости игнорирования сообщения о штормовом предуп­реждении. Спасатели настоятельно рекомендуют, собираясь в горы, обязательно ознакомиться с прогнозом погоды в данной местности, сообщить своим близким о запланированном горном маршруте передвижения и предполагаемом времени возвращения в город.

Не лучшим решением может оказаться попытка сократить путь по незнакомой дороге. В обязательном порядке следует иметь заряженный телефон и пауэрбанк.

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