Спасатели Южного Казахстана эвакуировали бабушку-инвалида и двух девочек из села, куда семья отправилась встречать Новый год
Общество
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Любовь Доброта, Туркестанская область
Семья из двенадцати человек на двух автомобилях отправилась на праздники в населенный пункт Байжансай, расположенный на хребте Каратау, в 135 километрах к северу от Шымкента. Дорога до него пролегает через ущелье, по которому и летом-то не очень просто передвигаться, а зимой Байжансай, как правило, отрезан от большой земли из-за снежных буранов и заносов.