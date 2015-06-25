Свежий выпуск Спасая жизни Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Доноры, как их называют, всегда были и есть уважаемыми людьми во всем мире. Они спасли и спасают неисчислимое чис­ло жизней, как правило, на безвозмездной основе. Поэтому в нашей республике доноры в почете, и делается все, чтобы их число множилось. Но в павлодарский корпункт пришло письмо, в котором утверждается обратное.

«Я, Брагинский Сергей Наумович, донор с 1984 года. За этот период у меня 99 донаций (сдач крови). В 2008 году выполнил норматив на получение звания «Почетный донор РК». Неоднократно Центр крови Экибастуза подавал списки на присвоение мне этого звания, но результат нулевой. Последние три года я обращался в общественную приемную «Нур Отана», где получил ответ, что в РК звание «Почетный донор РК» отменили. Почему? Сейчас Казахстан входит в Таможенный союз с Россией и Бела­русью. B этих странах бережно и с уважением относятся к своим донорам. У них до сих пор есть звание «Почетный донор», им полагаются определенные льготы, о донорах пишут и рассказывают в СМИ. На каждом производстве есть заслуженные, почетные работники предприятия. Я уверен, что руководитель готов их назвать. Но сможет ли он сказать, есть у него на предприятии доноры, а тем более почетный донор? Сомневаюсь. Поэтому я и задаю вопросы: неужели в РК доноры не нужны, и никто не нуждается в нашей крови, хотя скольким людям мы помогли? Чаще всего спасенные нами люди не знают ни имени, ни фамилии человека, который им помог. Я обращаюсь ко всем, в чьей власти решить данный вопрос: помогите восстановить справедливость и вернуть звание «Почетный донор РК». А также поднять статус сдатчиков крови. Себе же я поставил задачу: к Всемирному дню донора, который будет отмечаться 14 июня, сдам в 100-й раз кровь нуждающемуся».

…Такое вот письмо, в котором автор ставит закономерный вопрос, требующий решения и нестандартного подхода. Потому что речь идет о жизнях людей. И это не выход из положения, когда сегодня больным, готовящимся к операции, в мед­учреждениях предлагают мобилизовать родных и знакомых для сдачи крови оперируемому.



