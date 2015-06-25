Свежий выпуск
Спасая жизни
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар
Доноры, как их называют, всегда были и есть уважаемыми людьми во всем мире. Они спасли и спасают неисчислимое чис­ло жизней, как правило, на безвозмездной основе. Поэтому в нашей республике доноры в почете, и делается все, чтобы их число множилось. Но в павлодарский корпункт пришло письмо, в котором утверждается обратное.
«Я, Брагинский Сергей Наумович, донор с 1984 года. За этот период у меня 99 донаций (сдач крови). В 2008 году выполнил норматив на получение звания «Почетный донор РК». Неоднократно Центр крови Экибастуза подавал списки на присвоение мне этого звания, но результат нулевой. Последние три года я обращался в общественную приемную «Нур Отана», где получил ответ, что в РК звание «Почетный донор РК» отменили. Почему? Сейчас Казахстан входит в Таможенный союз с Россией и Бела­русью. B этих странах бережно и с уважением относятся к своим донорам. У них до сих пор есть звание «Почетный донор», им полагаются определенные льготы, о донорах пишут и рассказывают в СМИ. На каждом производстве есть заслуженные, почетные работники предприятия. Я уверен, что руководитель готов их назвать. Но сможет ли он сказать, есть у него на предприятии доноры, а тем более почетный донор? Сомневаюсь. Поэтому я и задаю вопросы: неужели в РК доноры не нужны, и никто не нуждается в нашей крови, хотя скольким людям мы помогли? Чаще всего спасенные нами люди не знают ни имени, ни фамилии человека, который им помог. Я обращаюсь ко всем, в чьей власти решить данный вопрос: помогите восстановить справедливость и вернуть звание «Почетный донор РК». А также поднять статус сдатчиков крови. Себе же я поставил задачу: к Всемирному дню донора, который будет отмечаться 14 июня, сдам в 100-й раз кровь нуждающемуся».
…Такое вот письмо, в котором автор ставит закономерный вопрос, требующий решения и нестандартного подхода. Потому что речь идет о жизнях людей. И это не выход из положения, когда сегодня больным, готовящимся к операции, в мед­учреждениях предлагают мобилизовать родных и знакомых для сдачи крови оперируемому.

Популярное

Все
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Взгляд изнутри: в каком состоянии находится конная индустрия Казахстана
Не наделять Нацбанк новыми полномочиями порекомендовал эксперт МВФ
В центре внимания – семья и дети
Образцовая сноха, жена и мама
Счастье в каждом доме
Закон Республики Казахстан
Играть на домбре современные хиты и классику научился казахстанский артист
Рейсов много, а нареканий и того больше
Впереди встречи с избирателями
Как вернуть доверие казахстанцев к власти – интервью с мажилисменом
Потравить и прикормить: советы дачникам на июль
Каждому по заслугам
Ах, как хочется вернуться
Безопасный труд как жизненная необходимость
Единственный казахский мальчик, которому пожал руку Билл Клинтон
Тюркское сотрудничество и научная интеграция
Душа казахского народа
Наша история и наше будущее
Этот удивительный мир
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Пропавший подросток найден мёртвым в Алматы
Организаторам разрекламированной блогерами финпирамиды вынесли приговор в Казахстане
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
"Halyk Bank обязали выплатить каждому казахстанцу от 500 тыс. тенге" – на рассылку ответили в Минфине
Спецрепортаж: мирное небо Казахстана в надежных руках
Что происходит с тенге – свежие данные
Новые льготы появились у лиц с инвалидностью в Казахстане – подписан закон
Новые возможности древнего Саурана
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
Азербайджан намерен перенять опыт работы казахстанских учителей
Почему многие хотят, но никак не могут выучить казахский язык?
Россиянин повесился в дендропарке в Шымкенте
Каким должен быть "правильный" исследовательский вуз – интервью с главой КАТУ
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 июня
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
45-градусная жара придет в Казахстан
Шура спел на улице в Нур-Султане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
Решить проблему дефицита воды в Казахстане позволит строительство трансказахстанского канала
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
Лобовое столкновение по вине пьяного водителя попало на видео в Актюбинской области
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
ООН сменила международное название Турции

Читайте также

Свежий выпуск
Душа казахского народа
Свежий выпуск
Наша история и наше будущее
Свежий выпуск
Путь к мечте
Свежий выпуск
Безопасный труд как жизненная необходимость

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]