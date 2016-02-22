Постоянная учеба у известных врачей вошла в постоянную практику. Доктора региона стажируются в столичных клиниках нашей страны, ближнем и дальнем зарубежье. Знания и современное оборудование в сочетании с новейшими методиками в медицине позволяют увеличивать объем высокотехнологичного лечения. Своевременная помощь оказывается людям с самыми сложными диагнозами. К примеру, случай, который произошел на одной из строек Уральска, достоин того, чтобы войти в медицинские учебники. Парень, который чистил бетономешалку, по неосторожности включил ее. Сам выбраться из страшного вертела не смог. Хотя и работающие рядом строители оказались поблизости в считаные минуты, и «скорая помощь» подоспела быстро, полученные молодым человеком травмы были ужасными, да и кровопотеря стала значительной.

В областной клинической больнице, куда доставили такого необычного пациента, механизм действий в экстренных ситуациях отработан и действует безотказно. Реанимационная бригада констатировала открытые и закрытые переломы рук, ног, плеча. Сломанными оказались 9 из 12 ребер, повреждено легкое. Терминология у врачей даже в таких чрезвычайных обстоятельствах весьма сдержанная. Как рассказал заведующий хирургическим отделением Серик Карекенов, состояние больного было признано тяжелым. Речь в первую очередь шла о его стабилизации. Успех во многом определяется правильно выбранной тактикой лечения. Сначала потребовался почти недельный период непрерывной борьбы за жизнь, после которого врачи решили, что молодой организм в состоянии перенести операционное вмешательство. Оно тоже было поэтапным. Доктора вставляли штифты в раздробленные кости, применяли аппарат Илизарова, шили, штопали… По словам торакального хирурга Марины Абеновой, сложным этапом оказалось восстановление полноценного дыхания. С участием одного из лучших специалистов из Астаны были проведены успешные операции легкого и трахеи. Два с половиной месяца шла круглосуточная работа, завершившаяся победой, которую врачи называют общей.

Заместитель директора больницы по хирургии Жумабек Шайхиев считает, что это – результат скоординированных усилий, сочетания знаний и опыта. Грамотно и квалифицированно действовали врачи-реаниматологи. Все, кто был задействован на операциях, прошли многоэтапное повышение квалификации. Серик Карекенов стажировался в Астане, Краснодаре, Самаре и Варшаве, Марина Абенова – в Астане и Алматы, сам Жумабек Шайхиев – в Москве, Алматы, Самаре и по программе «Болашак» в Южной Корее. По словам Жумабека Жадыгеровича, более половины врачей из Казах­стана, учившихся в Южной Корее, были из Приуралья. Знакомство с практикой медицинского обслуживания в стране, продолжительность жизни в которой одна из самых высоких в мире, было чрезвычайно полезным. Оно проходило в медицинском гос­питале при университете. Такой тандем эффективен, поскольку в этом случае практическая медицина и наука развиваются параллельно. Казахстанские врачи осваивали современные методики малотравматичных операций, терапевтического и восстановительного лечения, вникали в тонкости работы оборудования, ставшего ноу-хау в медицинской отрасли.

За время действия завершившейся программы «Саламатты Қазақстан» областная клиническая больница по лизинговой системе также приобрела значительное количество современного оборудования. Директор клиники Ерлан Токсанов уверен, что это тоже результат постоянной учебы, поскольку высокое качество медицинского обслуживания достигается именно в такой последовательности: сначала подготовка персонала и только затем получение оборудования, которому гарантируется грамотное и эффективное использование. Такой подход – оптимальный. Только в том случае, если на полученном оборудовании исследуется и лечится количество пациентов, на которое оно рассчитано, государственные средства перечислялись в качестве лизинговых платежей. Ерлан Виленович повышал квалификацию в Израиле, выиграв грант, проходил в США стажировку по специальности «администрирование и менеджмент в медицинских учреждениях». Организация лечебного процесса в больнице и обучение сотрудников поставлены на научную основу. Сейчас ведется работа по организации квалифицированного сестринского ухода, от которого в немалой степени зависит успех лечения в послеоперационный и реабилитационный периоды. Для этого более 60 специалистов из числа среднего медицинского персонала учатся в вузах.

– Случаи, когда удается, вопреки обстоятельствам, спасать жизни, далеко не единичны, – говорит руководитель областного управления здравоохранения Камидолла Ирменов. – На своих ногах ушел выписанный из областной больницы пациент, поступивший с огнестрельным ранением в голову. Пуля прошла от подбородка через рот и гайморову полость в мозг и вышла через лобно-теменную кость. Пришлось проводить трепанацию черепа, восстанавливать небо и язык. Врачи сумели вернуть двигательные функции, зрение и речь. Высокотехнологичная помощь успешно оказывается в кардио­логии, онкологии, офтальмологии. Сегодня медицинские технологии изменяются стремительно, и нужно успевать за этим процессом. Удается справляться с болезнями, которые еще не столь давно считались неизлечимыми. Государство предоставляет уникальные возможности совершенствовать знания, обеспечивать населению равные условия и доступность качественных медицинских услуг. Наша задача – использовать их эффективно, с наибольшей пользой для здоровья людей.