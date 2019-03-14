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​Спасение утопающих...
Екатерина Бескорсая, Павлодарская область

Апрельского потепления с нетерпением ждут все павлодарцы, за исключением, пожалуй, жителей частного сектора. Высокий уровень грунтовых вод в последние годы приводил к тому, что дворы и подвалы примерно 200 частных домов Второго Павлодара превращались в озера и болота. Но нынешнюю весну здесь встречают с особой надеждой: власти пообе­щали проложить внутриквартальную канализацию, которая поможет отвести лишнюю воду в магистральные коллекторы и таким образом принципиально изменить ситуацию.

– В прошлом году мы разработали проект, в нынешнем уже выделили 50 миллионов тенге из городского бюджета, чтобы начать работы максимально оперативно, – рассказал аким областного центра Ануар Кумпекеев на встрече с жителями Второго Павлодара. – Еще 325 миллионов на этот проект хозбытовой канализации выделяет республиканский бюджет.

Второй Павлодар – лишь один проект развития систем водоотведения в регионе, причем проект небольшой, хотя и очень ожидаемый. В целом же в нынешнем году на эти цели направят около 4 млрд бюджетных тенге, чтобы привести в порядок 12 км магистральных сетей.

Общая протяженность сетей водоотведения в городах области составляет 892,9 км, и в скором времени к ним добавятся еще 13 км – те самые 8 улиц Второго Павлодара. Но, откровенно говоря, частный сектор – хотя и самый застарелый, но не самый острый вопрос, касающийся отведения воды.

Сейчас износ канализационных сетей в регионе составляет 58,7%, и местные власти прикладывают немало усилий для того, чтобы улучшить эту цифру (например, в сравнении с 2016 годом показатель уже снизился на 1,26%).

– За последние два года заметно увеличилось финансирование проектов по водоотведению. В текущем году нам уже одобрили около 4 миллиардов (кстати, в прошлом году сумма была на 48% меньше), что позволило региону выйти на 3-е место по объемам капиталовложений в данную сферу, – рассказывает заместитель руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Талгат Испулов. – Поймите правильно, это не просто цифры или гонка за показателями. Это в первую очередь создание комфортной среды проживания, и одобрение таких объемов на уровне республики говорит о качестве подготовки проектов и степени их обоснованности. Ведь из бюджета просто так деньги не выделяют, нужно доказывать необходимость работ, а также готовность региона к освоению соответствующего объема.

Комплексное развитие регионов – одно из ключевых направлений социальной политики нашего государства, обозначенное Президентом страны Нурсултаном Назарбаевым на недавнем съезде партии «Nur Otan».

Вопросам сферы ЖКХ и прежде уделялось должное внимание, задача сегодня – не снижать темпы. Продуманная и пошаговая работа региональных властей позволила улучшить еще один важный показатель, который как раз и отражается на качестве и комфорте жизни городского населения.

– Доступ к централизованной системе водоотведения в Павлодарской области составляет 86,5%, – продолжает Талгат Испулов. – За последние 3 года улучшить этот показатель удалось благодаря завершению 5 проектов по реконструкции и модернизации систем водоотведения, и сейчас регион занимает 5-е место в республиканском рейтинге по доступу населения к центральному водоотведению.

Что уже сделано и что еще предстоит? Назовем самые значимые проекты. Наверняка многие павлодарцы до сих пор помнят ЧП, которое произошло на перекрестке улиц 1 Мая и Лермонтова в октяб­ре 2016 года. Тогда из-за порыва на канализационном коллекторе прямо на пешеходном переходе образовался глубокий провал, куда упали бабушка и внучка, переходящие проезжую часть. Этот случай доказал, что откладывать реконструкцию центрального коллектора Павлодара уже нельзя, ведь его строили еще в 60–70-х годах прошлого века.

Небольшой участок этих сетей, самый поврежденный, восстановили в 2017 году, а вот масштабный проект, рассчитанный на 3 года и требующий 10 млрд, разработали чуть позднее и приступили к его реализации в 2018-м.

– В прошлом году освоили 2,3 миллиарда тенге именно на центральном коллекторе Павлодара диаметром 1 500 миллимет­ров, – поясняет Талгат Испулов. – Финансирование шло в рамках программы развития регионов, поэтому 300 миллионов выделил областной бюджет, остальные средства пришли из республики. Это позволило реконструировать 2 километра сетей, причем новым бестраншейным методом санации, то есть не было разрытия, вскрытия проезжей части. Работали мы на двух участках, как раз в районе улицы Лермонтова и в конце коллектора, там прошли сложный отрезок, который располагается под железнодорожным мостом.

Работы по этому проекту продолжатся на двух участках и в нынешнем году. Кроме того, в Павлодаре реконструируют еще 600 м другого коллектора диаметром 1 200 мм – в районе улиц 1 Мая и Ломова. К слову, здесь тоже была авария – прошлым летом, к счастью, без пострадавших. Власти успели разработать проект, провести госэкспертизу, заявить его и получить одобрение: 644,5 млн тенге выделяет республиканская казна, еще чуть более 160 млн – областная по принципу софинансирования опять-таки в рамках программы развития регионов.

Уже по другой программе – «Нұрлы жол» – в прошлом году велись работы в моногороде Аксу. Здесь завершилась реконструкция главной фекальной насосной станции, которая перекачивает все городские стоки на очистные сооружения. Было вложено 403 млн тенге, и теперь износ объекта снизился до 6%. Более того, благодаря установке современных насосов город получает ежегодную экономию в пределах 1,5 млн тенге: снижены энерго­затраты, не нужно выделять средства на постоянный ремонт.

– Потраченные на все это средства – возвратные, то есть в бюджет их будет возвращать субъект естественных монополий в рамках тарифа, – продолжает Талгат Испулов. – Сейчас у предприятия «Аксу су арнасы» 6 лет льготного периода, потом в течение 14 лет средства нужно будет вернуть. Важно понимать: мы реализуем проекты, которые неподъемны для субъектов естественных монополий, ведь у них нет другого источника дохода, кроме тарифа, а заложить в него такие расходы одномоментно никак нельзя. В целом же по области за пос­ледние 3 года за счет амортизационных отчислений и собственных средств коммунальных предприя­тий на 400 миллионов тенге были выполнены капитальный ремонт и реконструкция 8,5 километра сетей водоотведения. На текущий год они запланированы в объеме еще 2,6 километра.

Один из новых государственных проектов нынешнего года (входящий в общую сумму 4 млрд) будет реализован в Аксу. Речь идет о первой части реконструкции напорного канализационного коллектора.

Поскольку это основной городской коллектор длиной 57 км, через две «нитки» которого проходят все стоки населенного пункта, разработан большой трехгодичный проект с объемом необходимых финансов в 9,3 млрд тенге. По словам замес­тителя руководителя управления энергетики и ЖКХ, состоя­ние у этого объекта довольно плачевное, поэтому намечено реконструировать все 57 км, вскрывая траншеи и заменяя магистральные трубы. На жизни города это не отразится: работы будут вестись участками с установкой дополнительных перекачивающих насосов и подключением резервных сетей.

Стоит отметить, что область направила в республику еще и дополнительные заявки на общую сумму 1,6 млрд тенге, чтобы ускорить темпы работ в Павлодаре и Аксу. Кроме того, есть планы, на которые хватит собственных сил.

Например, небольшие проекты от 80 до 200 млн предусмотрены в Аксу и Экибастузе. Эти средства попытаются найти при уточнении областного бюджета. К слову, в Экибастузе хорошо поработали в 2015–2017 годах в рамках прог­раммы инфраструктурного развития «Нұрлы жол»: построили канализационные сети в частном секторе, подвели канализацию к новым микрорайонам, провели реконструкцию главной фекальной насосной станции.

– Работы предстоит много, но все важно провести вовремя, – подчеркивает Талгат Испулов. – В прошлом году при выполненном объеме износ сетей у нас снизился на 0,5%, но тут нужно учитывать, что износ добавляет­ся ежегодно, и вот когда мы закроем самые проб­лемные участки, тогда получим накопительный эффект. Если все планы нынешнего года будут выполнены, то процент износа сократится еще на 1,6 пункта. А если нам одобрят и дополнительные заявки на 1,6 миллиарда, то результат станет еще заметнее. В любом случае в области есть четкое видение, как и где действовать, чтобы улучшить качество жизни населения и создать максимально комфортные условия для всех. 

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