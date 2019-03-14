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Спасение утопающих...
Екатерина Бескорсая, Павлодарская область
Апрельского потепления с нетерпением ждут все павлодарцы, за исключением, пожалуй, жителей частного сектора. Высокий уровень грунтовых вод в последние годы приводил к тому, что дворы и подвалы примерно 200 частных домов Второго Павлодара превращались в озера и болота. Но нынешнюю весну здесь встречают с особой надеждой: власти пообещали проложить внутриквартальную канализацию, которая поможет отвести лишнюю воду в магистральные коллекторы и таким образом принципиально изменить ситуацию.