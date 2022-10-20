Спасение женщины, пытавшейся сброситься с моста, попало на видео в Уральске

Полицейские спасли женщину от суицида в городе Уральске, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Западно-Казахстанской области.

Утром 20 октября на пульт 102 поступил сигнал о женщине, стоящей на перилах моста в 4-м микрорайоне Уральска.

Первым на место приехал 517-й экипаж с инспектором службы батальона патрульной полиции УП города старшим лейтенантом полиции Тынымгереем Амангелдиевым и его напарником Нурсултаном Джанабаевым.

Стражи порядка незаметно подобрались к женщине и вытянули ее на безопасное расстояние.

В управлении полиции Уральска 41-летняя горожанка рассказала, что накануне поссорилась с супругом и решила покончить жизнь самоубийством. Вместе с мужем они воспитывают двоих детей.

Женщина и ее родственники поблагодарили полицейских за спасение.