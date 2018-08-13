Спасибо английскому клубу за неожиданный пиар – ФК "Тобол" о совпадении форм команд
Жанат Тукпиев
Одно из цветовых решений для игровой формы английского ФК "Уотфорд" совпало с выбором "Тобола" на сезон 2018 года. Данный факт прокомментировали в пресс-службе костанайского клуба, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Как нам объяснил официальный представитель Adidas в Казахстане, выбор формы – это прерогатива каждого клуба. В том, что английский клуб выбрал цветовое решение, уже использованное в ФК "Тобол", здесь проблем не видят. Каталог товаров один, и такие совпадения случаются. Костанайский клуб не имеет эксклюзивных прав на данную форму. Остается сказать спасибо английскому клубу за неожиданный пиар", – сообщили в пресс-службе клуба.
Напомним, что казахстанский клуб играет в этой форме еще с марта.