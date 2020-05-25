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​Спасибо, что спасли!
Елена Ульянкина

Несчастье произошло почти месяц назад, 27 апреля. В этот день житель поселка Дубовка Карагандинской области 27-летний Денис Стефаненко работал во дворе своего дома. Он колол дрова. Чтобы процесс шел быстрее, молодой человек решил воспользоваться циркулярной пилой. Парень так увлекся работой, что не заметил, как его правая рука угодила под пильный диск.

– Родственники не стали вызывать скорую, а сами отвезли меня в Центральную городскую больницу Абая, – вспоминает Денис Стефаненко. – Если честно, я плохо помню, что там происходило. Я был в ужасе, переживал, что лишился руки и теперь останусь инвалидом. Но я попал к врачам-профессионалам.

С врачами абайской горбольницы пациенту действительно повезло. Они остановили кровотечение, установили спицы и наложили транспортировочные швы. Сделать это оказалось непросто, ведь правая кисть Дениса была почти полностью отрезана. Оставался только небольшой мос­тик из мягких тканей.

Через полтора часа Дениса Стефаненко доставили в Караганду, в Областной центр травматологии и ортопедии им. Х. Макажанова. Здесь парню сделали экстренную операцию, длившуюся четыре часа. Врачи собрали кисть пациента: соединили распиленные кости, сшили сухожилия, мягкие ткани, сосуды и нервы.

– Хочу отметить огромную роль врачей центральной больницы Абая, – говорит микрохирург, сосудистый хирург многопрофильной клиники им. Х. Макажанова Тимур Игимбаев. – Мы им очень благодарны за правильные и своевременные действия. Нам не пришлось заниматься костью пациента, мы уже работали в качестве микрохирургов, поэтому и последствий оказалось намного меньше, чем могло бы быть. Рука живая, сейчас восстанавливаются нервы. С таким сложным случаем мы столкнулись впервые, но подобные операции в нашей области проводятся. Они были внедрены еще в 80-х годах. В этом большая заслуга моего учителя – профессора Сергея Лохвицкого, который активно внедрял микрохирургические операции в карагандинских клиниках.

Дениса Стефаненко недавно выписали из больницы. Сейчас он может шевелить пальцами. Но ему предстоит курс реабилитации, без которой усилия врачей-микрохирургов будут тщетными. Парню нельзя пропускать физиотерапию и нужно заниматься лечебной физкультурой – разрабатывать руку.

– Я очень благодарен врачам за помощь, – улыбается Денис. – У меня уже шевелятся пальцы, появилась чувствительность. Надеюсь, что рука восстановится, и мне не понадобится оформлять инвалидность. Хочу вернуться к работе. По специальности я слесарь, привык работать руками. Пока лежал в больнице, научился есть, застегивать замки и писать левой рукой.

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