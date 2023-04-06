Спасибо, гвардейцы!

Бойцы Национальной гвардии во время несения патрульно-постовой службы по обеспечению общественного порядка помогли эвакуировать продуктовые и вещевые товары из горящих бутиков в торговом центре Кызылорды. Инцидент произошел вечером. Находившиеся недалеко начальник патруля ефрейтор Мухаметали Жаксыбай и рядовые Гани Косылган и Дарын Абсадыкулы быстро прибыли на место происшествия, доложив о пожаре дежурному по войсковым нарядам.

Пламя охватило три бутика торговых точек «Отырар» и «Сұлтан». Понимая, что дорога каждая секунда, не дожидаясь пожарных, гвардейцы самостоятельно начали помогать владельцам торговых точек.

– Хочу выразить особую признательность гвардейцам. Они в этот ответственный момент, рискуя жизнью, бросились к нам на помощь. Не задумываясь об опасности, вошли в помещение, охваченное пламенем, начали выносить товары, оставшиеся там. Пусть Всевышний оценит ваш труд и ваш героизм, – благодарит военнослужащих владелец бутика Рано Каракозова.