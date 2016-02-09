Когда-то Гульмира Жумагалие­ва о собственной крыше над головой и не помышляла – считала это несбыточной мечтой. Но не так давно благодаря госпрограмме «Доступное жилье-2020», по системе жилстройсбережений, эта мечта стала реальностью – Гульмира получила ключи от новой благоустроенной квартиры. Причем в новом микрорайоне областного центра, да еще на первом этаже! Вместе с мужем они сумели накопить деньги пока на полуторку. Ничего, улыбаются они, для начала и это неплохо. Со временем планируют по этой же программе расширить жилплощадь, как только поднимут детей на ноги.

Супруги говорят, что проект «Доступное жилье» весьма удобен и эффективен для граждан со средним достатком. До этого ютились по чужим углам. Конечно, были неудобства, поэтому и решили стать участниками программы и открыть счет в Жилстройсбербанке. Ежемесячно исправно откладывали деньги. За три года накопили определенную сумму, оговоренную в договоре. И мечта осуществилась!

Новые дома во многом отличаются своей комфортностью, фасадом, дворовой территорией с детскими игровыми площадками. Построен здесь уже детский сад на 320 малышей, что не может не радовать молодую семью Жумагалиевых. Возводится школа на 1 000 мест.

«Нур Актобе» является перс­пективным проектом областного центра, где предусмотрено до 2020 года строительство пяти микро­районов со всей социальной инфраструктурой, в которых будут проживать до 250 тыс. человек. По гос­программе намечен ввод жилья для граждан, имеющих различный уровень доходов. Жилье строится не только по системе жилстройсбережений, но и по таким направлениям, как аренд­ное, для очередников и для молодых семей. Будет возведен и коммерческий жилой фонд.