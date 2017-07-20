Спасибо Патрику Твумаси

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Аскар Бейсенбаев

Впервые в сезоне столичная «Астана-Арена» разместила на своих трибунах более 20 тыс. зрителей. Причина понятна: они пришли посмотреть на выс­тупление лучшей футбольной дружины страны в самом прес­тижном клубном первенстве не только Европы, но и мира – Лиге чемпионов.

Никто, наверное, не сомневался, что клуб из Казахстана пройдет в следующую стадию. Причем от наших футболистов ждали не просто победы, но и большого количества голов, забитых в ворота соперника. Однако, увы, результативным матч не стал. А ведь в стартовые минуты голевых моментов у нападающих «Астаны» было более чем предостаточно. С одной стороны, мастерство подводило. С другой – великолепно отражал атаки голкипер гостей Евгений Неругал.

И все же благо, что у нас есть такой форвард, как представитель Ганы Патрик Твумаси. Именно этот игрок, напомним, принес нам победу в гостях. А нынче забил архиважный гол в Астане на 59-й минуте.

Ответная результативная атака соперников уже не повлияла на итог – казахстанцы прошли в следующий круг Лиги чемпионов.

При этом «Астану» можно позд­равить еще с одним достижением. Сыграв вничью, чемпион страны продлил свою домашнюю серию без поражений в еврокубках до 13 матчей. Ранее в 9 матчах в Лиге чемпионов казахстанская команда одержала 4 победы («Марибор» – 3:1, ХИК – 4:3, АПОЭЛ – 1:0, «Жальгирис» – 2:1) и 5 раз сыграла вничью («Галатасарай» – 2:2, «Атлетико» – 0:0, «Бенфика» – 2:2, «Селтик» – 1:1, «Спартак» – 1:1). В Лиге Европы у нее две победы (БАТЭ – 2:0, АПОЭЛ – 2:1) и две ничьи («Олимпиакос» – 1:1, «Янг Бойз» – 0:0). Последний раз на евроарене мы уступили 21 августа 2014 года испанскому «Вильярреалу» в Лиге Европы – 0:3.

Продлится ли эта уникальная серия, узнаем уже сегодня. Следующим соперником «Астаны», скорее всего, станет польская «Легия», которая в первой игре разгромила со счетом 3:0 чемпио­на Финляндии «Мариехамн», а ответный матч провела вчера поздно вечером.

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