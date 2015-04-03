Спасибо почтальону! Свежий выпуск 781 Ринат КУЛЬМАГАМБЕТОВ, Атырау

В век новых технологий, быстрых скоростей и Интернета профессия почтальона кажется не столь важной. Однако это – заблуждение. Для сотен тысяч людей привычным средством получения информации остаются печатные издания. Тираж нашей газеты – тому подтверждение.

Как подчеркнул директор Атырауского областного филиала АО «Казпочта» Ержан Омаров, хорошая подписная кампания – результат совместного труда.

– Вместе с редакциями мы проводим Дни подписчика, поддерживаем постоянную связь с собкорами республиканских газет, сверяем часы и вместе достигаем поставленных целей. «Казахстанская правда» – надежный источник информации, который имеет своих давних подписчиков. Особенностью издания является внимательное отношение и уважение к труду почтальонов.

В подтверждение этих слов начальнику центрального операционного участка Рысты Жубановой передано благодарственное письмо председателя правления АО «Казахстанская правда» Александра Таракова и подарки от редакции и коллектива.

– В этом году исполняется 30 лет, как я работаю в почтовой системе. Начинала ученицей оператора в 1985 году, придя в отделение почты № 18 тогда еще города Гурьева. С тех пор прошла все ступени, но самой близкой для меня остается работа с подписчиками. Многих знаю по именам, помню их предпочтения, советую, на какие издания подписаться, – делится Р. Жубанова. И отмечает, что благодарность газеты заслужил весь дружный коллектив Атырауского областного филиала «Казпочты».

К слову, через несколько дней начнется подпис­ка на второе полугодие, и читатели «Казправды» могут обратиться в любое отделение почтовой связи региона.



