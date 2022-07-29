Спасибо школе

Лето продолжает диктовать свои условия, которые моя молодежь трактует исключительно как «ну вот поели, можно и поиграть» (в телефоне, на планшете, в приставку – нужное подчеркнуть).

Пытаюсь ежедневно воззвать к чувству долга: «Вам ведь задали читать! Список большой, когда нач­нете?» В ответ слышу: «Ма, ну это несправедливо – заставлять людей учиться летом. Зачем тогда вообще нужны эти каникулы, если даже на них надо книжки читать?»

С одной стороны, оно-то, конечно, так. С другой – ну а как не читать? Помню, я как раз таки летом не отлипала от книг, даже при условии, что были и дача, и дворовые дела. Да я этот список для летнего чтения ждала как подарок! И не просто читала, а прилежно заполняла дневник чтения, с иллюстрациями (страшненького Иван-царевича и еще более неказис­того Змея Горыныча в моем исполнении помню до сих пор). Читала все подряд: от детских энциклопедий до, в среднем уже звене, романов типа «Поющие в терновнике» – этого мне в школе не задавали и на это с не­одобрением смотрела мама.

Признаться, список чтения у старшего меня в этом году удивил. Нет, в нем есть бессмертная классика и то, что ребенок младшего школьного возраста должен прочитать обязательно. Но не в четвертом классе. Даже я в свои 10 лет неохотно читала то, что предложено нынешним 10-летним. Как по мне, детский сад. При этом начисто отсутствуют какие-то действительно важные (на мой субъективный взгляд) произведения.

Поняв, что добровольно мои дети читать все это не станут, пошла на сделку со старшим: ты, милое ленивое дитя, читаешь столько-то рассказов и повестей, а я тебе за это – новый конструктор. Сын поторговался на размер «взятки», но согласился. Про себя я подумала, что в моем детстве речи о «хочу – не хочу» не шло. Есть задание – изволь выполнять.

Ну, да ладно, хотя бы так. Вооружившись списком, поехала в книжный выбирать то, что, скорее всего, заинтересует обоих, прочтется легко и останется в памяти. Надо отдать должное: в магазинах можно найти практически все в разных форматах и оформлении. Цены почти приятные.

Пока копалась в книжных полках, разговорилась с хозяйкой магазинчика: не хотят дети читать, аж обидно и непонятно, как у меня и мужа, таких одержимых чтением, получились такие нечитающие дети?

– А Вы думаете, у вас у одних так? Кто ни придет, все жалуются, что не заставить ребенка читать, – махнула рукой владелица. – У меня племянник такой же. Талдычим ему постоянно, каких только книг ни дарила, и сами ему вслух читали, и пересказывали, бесполезно – телефон интереснее. Ждем, что, может, постарше станет, возьмется сам.

Ох, я бы особо не рассчитывала на такое озарение. Мы вот тоже и вслух читали с пеленок, как говорится, и пример подавали, и книг у нас полно – нет, не просыпается интерес.

В общем, вернулась я домой с Виктором Гюго, казахскими батырами, хрестоматией и греческими мифами в пакете. Удивительно, но лучше всего дело пошло с «Козеттой» – за день книжку прочитали оба. И даже пересказали! Следом «зашли» со своими мифами греки. На подходе, вернее, на исходе уже, – «Абай» Майтанова. Если повезет, осилим все вместе хрестоматию, не всю, конечно, но подчеркнутое карандашом.

Почему говорю «вместе»... Ну не могла я остаться в стороне и не перечитать дорогие сердцу вещи. Вот вы давно читали Платонова? Его «Корову»? Я – еще в школе, и уже подзабыла. А Треверса? «Мери Поппинс» хороша, конечно, в экранизации, но книга – совсем другое.

Так и сидим над книгами: мои мальчишки – с иногда весьма скучающим видом и я, с теми же книгами в руках, – с улыбкой и восторгом. Я, наверное, уже никогда бы не вернулась к этим лучшим в мире книгам, а так – спасибо школе.