Спасибо тебе, Казахстан!

Около тысячи учащихся 8–9-х классов принимают участие в творческом состязании «Рақмет саған, Qazaqstan!». Тема эссе – «Алғыс айту күнінің басты идеясы не?» («В чем главная идея Дня благодарности?»). Ребята делятся своим мнением о празднике, объеди­няющем всех граждан рес­публики независимо от их нацио­нальности и вероисповедания.

Главная цель конкурса сочинений – разъяснение важности Дня благодарности, популяризация идеи дружбы и согласия, расширение сферы применения государственного языка, воспитание патриотизма. Работы школьников представят на рассмотрение специальной комиссии, которая оценит их по нескольким критериям. Имена победителей огласят 2 марта. Призеры будут награждены специальными дипломами, лучшие произведения опубликуют в областных и районных газетах.

Как отметил на брифинге в Региональной службе коммуникаций руководитель отдела развития межэтнических отношений секретариата АНК Алматинской области Жандар Асан, в День благодарности важно помогать друг другу, демонстрировать традиции милосердия и открытой души.

– Благодаря этим ценностям казахстанцы пережили тяжелые времена и сегодня общими усилиями укрепляют единство и стабильность в многонациональной стране, – сказал он.

По словам Жандара Асана, к празднованию Дня благодарности в регионе разработан комплекс­ный медиаплан, включающий около 100 общественно-массовых, культурных и информационных мероприятий. В частности, будут организованы благотворительная акция «Жүректен жүрекке» («От сердца к сердцу»), фестиваль The Spirit of Ethnos, видеопоздравления «Туған елге алғыс» («Спасибо родной стране»), выставка этнокультурных объединений «Бір ұлт. Бір мақсат. Бір құндылық» («Один народ. Одна цель. Одни ценности»).