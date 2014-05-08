Спасибо за чистое небо над головой

Общество
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В этот день фронтовики и труженики тыла принимают заслуженные поздравления. 

Ведь благодаря их вере в правое дело, мужеству, самоотверженности, любви к Отчизне и силе духа мы живем сегодня в свободной, процветающей стране. Как отметил Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая на XXI сессии Ассамблеи народа Казахстана: 

«Мы обязаны поименно вспомнить и отдать почести всем героям-казахстанцам Великой Отечественной войны». Прошло уже 69 лет с тех пор, как фашистская Германия подписала акт о полной и безоговорочной капитуляции. Солдат, которые лично участвовали в той войне, становится все меньше. И потому так важно не только отдать дань уважения победителям, но и напоминать потомкам о беспримерном подвиге. Пока человеческая память хранит в деталях и красках героические и одновременно трагические страницы Великой Отечественной войны, ее живая летопись не завершена. 

Мы всегда будем помнить тех, кто на фронте и в тылу сделал все для того, чтобы подарить нам мирное небо.

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