Спасибо за чистое небо над головой

В этот день фронтовики и труженики тыла принимают заслуженные поздравления.

Ведь благодаря их вере в правое дело, мужеству, самоотверженности, любви к Отчизне и силе духа мы живем сегодня в свободной, процветающей стране. Как отметил Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая на XXI сессии Ассамблеи народа Казахстана:

«Мы обязаны поименно вспомнить и отдать почести всем героям-казахстанцам Великой Отечественной войны». Прошло уже 69 лет с тех пор, как фашистская Германия подписала акт о полной и безоговорочной капитуляции. Солдат, которые лично участвовали в той войне, становится все меньше. И потому так важно не только отдать дань уважения победителям, но и напоминать потомкам о беспримерном подвиге. Пока человеческая память хранит в деталях и красках героические и одновременно трагические страницы Великой Отечественной войны, ее живая летопись не завершена.

Мы всегда будем помнить тех, кто на фронте и в тылу сделал все для того, чтобы подарить нам мирное небо.