Спасибо за чистое небо 668 Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау

Аким области Сергей Кулагин поздравил всех собравшихся с Днем Великой Победы. В своем выступлении он отметил, что этот праздник вошел в наши сердца как символ героизма и беспримерного мужества народа, отстоявшего мир на земле. На защиту своей Родины в едином порыве поднялось все население Советского Союза.

– Мы низко кланяемся и отдаем глубокую дань уважения тем, кто героически прошел долгими тернистыми боевыми дорогами, – сказал глава региона. – Из Акмолинской области на фронт была призвана почти четверть населения. Сегодня в регионе проживают 213 ветеранов и более 12 тысяч тружеников тыла. Нынешнее поколение в неоплатном долгу перед поколением победителей-фронтовиков и тружеников тыла.

На Аллее Славы у мемориала Вечного огня собрались ветераны войны, труженики тыла, воины- «афганцы», молодежь и жители города. Они минутой молчания почтили память участников войны, которые не дожили до сегодняшнего дня, и возложили цветы к мемориалу. На полевой кухне ветеранов и участников торжества угостили солдатской кашей.

Также в областном центре состоялся автопробег в честь Дня Великой Победы, организованный Ресурсным центром молодежи Кокшетау совместно с сообществом водителей Zello. 40 машин и байкеров проехали по центральным улицам города. Все машины были оформлены различными наклейками, лентами и надписями, символизирующими этот праздник, а также флагами и стикерами с эмблемой Дня Победы. Из рупоров автомашин звучали поздравления и стихи в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

– Мероприятие такого масштаба проходит впервые, – отметила руководитель Ресурсного центра Гулим Бегалина. – Наше поколение счастливо живет в мирное время благодаря нашим дедушкам и бабушкам. Мир и согласие – это главное достояние нашей независимой республики. Спасибо ветеранам за мирное небо над нашими головами!

Участники автопробега также возложили цветы к Вечному огню, а в завершение его машины выстроились на центральной площади Тәуелсіздік в форме надписи «70 лет» и звезды.

В Кокшетау сегодня проживают 69 ветеранов войны. Каждый из них внес огромный вклад в победу над фашизмом.

А празднование продолжилось концертной программой с участием творческих коллективов области и города, участники торжества смогли увидеть шоу-программу «Екі жұлдыз», концерт военно-эстрадного оркестра «Нұр сәт». Праздник завершился красочным салютом на площади Тәуелсіздік.