​Спасибо за кров, пищу и теплоту сердец

Письма-воспоминания потомков тех, кого насильно вывезли с Кавказа и Поволжья в годы Великой Отечественной войны, трудно читать без волнения. С одной стороны, в них боль за перенесенные родными и близкими лишения, а с другой – искренняя благодарность казахскому народу за милосердие и за то, что не дал погибнуть тысячам людей разных национальностей.

«Чувства огромной благодарнос­ти и признательности казахскому народу переполняют мое сердце, когда я вспоминаю трагические события из жизни более чем семидесятилетней давности, – пишет 85-летняя Жансурат Искакова (Бичокеева), жительница города Аксу. – Я родилась в горном селе Нижний Чегем в Кабардино-Балкарской АССР. 8 марта исполняется 73 года, когда всех жителей нашего села согнали в верхний аул, где собралось много людей. Почти сутки мы томились на площади, а затем всех погрузили в машины и отправили на железнодорожную станцию. Потом нас 15 суток везли в грязных переполненных вагонах, предназначенных для скота. Эта длинная пугающая дорога в неизвестность запомнилась мне на всю жизнь. Разве думала я тогда, в 15-летнем возрасте, что обрету на чужбине свою вторую родину, найду здесь свое женское счастье?

В Павлодаре нас высадили, а потом отвезли в колхоз имени Карла Маркса. В казахской семье, где нас приютили, было 6 человек, да еще мы. Жили мы очень дружно, всегда сидели за одним дастарханом, делили все пополам – и горе, и радость. Наши языки очень похожи, поэтому трудностей в общении мы не испытывали. Одна у нас вера, одни праздники и обычаи. Замуж я вышла за казаха – Жексембая Искакова. Вместе с ним в 1953 году приехала в село Грязновка Ермаковского района, где мы вместе работали в овцеводстве. Потом переехали на цент­ральную усадьбу, где он продолжал трудиться в овцеводстве, а я выращивала овощи в совхозе. Мы прожили дружно и счастливо, вырастили двоих сыновей и пятерых дочерей, 35 внуков и правнуков. Горжусь, что мой младший сын, Бекболат, создал в Аксу карачаево-черкесское и кабардино-балкарское этнокультурное объединение «Эльбрус».

Спасибо нашему Президенту Нурсултану­ Назарбаеву за его миролюбивую политику, благодаря которой все народы, даже самые малочисленные, имеют равные возможности развивать свою культуру и языки, возрождать национальные традиции и обычаи. От всей души благодарю великий казахский народ за его гостеприимство, отзывчивость и доброту. С Днем благодарности, дорогие мои земляки!»

Такое же мнение и у 68-летней На­дежды Романченко (Шпехт):

«Я очень рада, что в нашей стране появился такой замечательный праздник. В День благодарности хочется выразить огромное спасибо казахскому народу, приютившему в годы сталинских репрессий сотни тысяч людей, депортированных в Казахстан по национальному признаку из всех концов огромной страны. Мой отец Егор Егорович Шпехт в октябре 1941 года был сослан в Павлодарскую область. В селе Северном (сейчас это село Сынтас) Щербактинского района, куда его определили на спецпоселение, он прожил всю жизнь, работая трактористом в колхозе. Здесь встретил свою вторую половину – мою маму Анисью Гри­горьевну Курбатову. С 2005 года я живу в городе Аксу, переехав из родного села к своим детям и внукам. Они чтут память своего деда и прадеда, которого очень уважали односельчане за трудолюбие, порядочность и отзывчивость. За трудовые успехи он был награжден орденом Ленина, его портрет всегда висел на колхозной Доске почета. Он так и не дожил до реабилитации, уйдя из жизни в 1984 году. В своем серд­це он всегда носил благодарность всем, кто помог его семье в далекие сороковые выжить и обрести новую Родину. Нам, детям, он завещал жить в мире и согласии, честно трудиться, любить свою страну, быть благодарными за помощь и отзывчивыми на чужую беду».

...Такие слова потомки депортированных в Казахстан и обретших в нем свою Родину говорят не только в День благодарности. Они впечатаны в памяти и сердце.