​Спасибо за мирное небо!

Асет Калымов, Талдыкорган
фото Жумабая Мусабекова

«Машинистка огненных рейсов»

Добровольцами на фронт из Алматинской области ушли 120 тыс. воинов, почти половина из них не вернулась домой. В их числе около 800 девушек, призвавшихся в ряды Красной армии через местный обком комсомола. Казахстанки отважно сражались на передовой, под пулями и снарядами вытаскивали раненых с поля боя, обеспечивали телефонную связь между воинскими подразделениями. Как сообщила старший научный сотрудник Алматинского областного историко-краеведческого музея им. М. Тыныш­паева Татьяна Ли, многие из семиреченских фронтовичек, пройдя все­обуч, отлично проя­вили себя в качест­ве воен­врачей, медсестер, связис­тов, техников прифронтовых ­аэродромов.

Одна из них – уроженка станции Матай Алтынай ­Есболатова, которой в далеком 1941 году исполнилось всего 17 лет. Тогда она работала кондуктором на железной дороге. Фронтовая биография простой сельской девушки началась в 1943 году, когда по приказу Военного совета от Турксиба была сформирована особая резервная колонна паровозов, которую направили в Сталинград.

Ей выпало сопровождать железнодорожные составы, везшие на фронт оружие, технику, а обратно – раненых солдат и офицеров. Поезд, спасающий жизнь, – так их называли в годы войны. В этих своеобразных госпиталях на колесах врачи и санитары круглые сутки, не зная отдыха, работали у операционных и перевязочных столов. Алтынай была и кочегаром, и помощником машиниста, и сест­рой милосердия. Много раз ее санитарный поезд попадал под бомбежки, фронтовые товарищи погибали прямо на глазах у девчушки.

– В феврале 1943-го мы взяли эшелон для доставки пленных фашистов из Сталин­града в Моск­ву, – вспоминает ветеран. – Это были остатки некогда могучей 6-й армии Паулюса. Жаль, сфотографировать их было некому. Но на всех станциях, полустанках и разъездах люди приходили посмотреть на побитых, голодных, оборванных захватчиков. Так крепла вера народа в Победу, мы знали: враг будет побит!

Однополчане прозвали молодую казашку «машинисткой огненных рейсов». Алтынай проеха­ла сотни тысяч километ­ров по фронтовым дорогам ­Украины, Беларуси, Латвии, Литвы, Польши, Германии. Иногда ей казалось, что войне не будет конца. Особенно памятен день, когда на станции Бучацкая на Крымском направлении санитарный поезд оказался в окружении фашистов целых 13 часов…

– Долгожданную Победу я встретила во Франкфурте-на-Майне, – продолжает рассказ Алтынай Жайнаковна. – Все плакали, обнимали друг друга, слезы радости переполняли наши сердца. В Гданьске получили приказ доставить эшелон с демобилизованными в Москву. Какое это было счас­тье – мы везли Победителей домой! Но война продолжалась еще на Дальнем Востоке, куда нас направили после очередного задания. Только в 1946 году я вернулась в родные места…

Высокая цена

За проявленные мужество и отвагу Алтынай Есболатова удостоена множества наград, в числе которых орден Отечест­венной войны І степени, медали «За оборону Сталинграда», «За освобождение Крыма», «За победу над Германией». Однажды на встрече с ветеранами Глава государства Нурсултан Назарбаев в шутку назвал ее «Паровоз-апа», заметив на лацкане ее пиджака медаль «Ударник Сталинского призыва» с изображением локомотива. Прозвище так и закрепилось за ней.

После войны Алтынай-апа колесила уже с мирным грузом по всей республике, работала в Матайском локомотивном депо. Получила медаль «За трудовую доб­лесть», звание Почетного железнодорожника. Сегодня она на заслуженном отдыхе: живет с детьми и внуками в Талдыкоргане. Но, несмот­ря на преклонный возраст, регулярно встречается со школьниками и студентами, принимает участие в патриотических акциях. На встречах с молодежью Алтынай Жайнаковна всегда рассказывает о высокой цене Победы и сегодняшнего мира, о том, что наша святая обязанность – помнить и прославлять героические подвиги предков, проливавших кровь на полях жестоких сражений.

– К сожалению, с каждым годом ряды ветеранов редеют, – говорит старший научный сотрудник областного музея Татьяна Ли. – Но ни на минуту не ослабеет чувство глубочайшей благодарности потомков к защитникам Отечества, среди которых были и наши землячки. А сколько женщин, не покладая рук, не досыпая, не доедая, стояли у станков, заменив мужей, ушедших воевать? Пахали на колхозных полях, шили обмундирование для воинов, собирали и отправляли на фронт обозы продовольствия.

В мае позапрошлого года в честь 70-летия Великой Победы редакция газеты «Казахстанская правда» провела широкомасштабную акцию по всей стране, поздравив участников войны и вручив им денежные сертификаты. Среди адресантов была и Алтынай Есболатова, чей богатый жизненный опыт служит достойным примером для молодого поколения казахстанцев.

