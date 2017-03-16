​Спасибо за мирное небо!

«Машинистка огненных рейсов»
Добровольцами на фронт из Алматинской области ушли 120 тыс. воинов, почти половина из них не вернулась домой. В их числе около 800 девушек, призвавшихся в ряды Красной армии через местный обком комсомола. Казахстанки отважно сражались на передовой, под пулями и снарядами вытаскивали раненых с поля боя, обеспечивали телефонную связь между воинскими подразделениями. Как сообщила старший научный сотрудник Алматинского областного историко-краеведческого музея им. М. Тынышпаева Татьяна Ли, многие из семиреченских фронтовичек, пройдя всеобуч, отлично проявили себя в качестве военврачей, медсестер, связистов, техников прифронтовых аэродромов.
Одна из них – уроженка станции Матай Алтынай Есболатова, которой в далеком 1941 году исполнилось всего 17 лет. Тогда она работала кондуктором на железной дороге. Фронтовая биография простой сельской девушки началась в 1943 году, когда по приказу Военного совета от Турксиба была сформирована особая резервная колонна паровозов, которую направили в Сталинград.
Ей выпало сопровождать железнодорожные составы, везшие на фронт оружие, технику, а обратно – раненых солдат и офицеров. Поезд, спасающий жизнь, – так их называли в годы войны. В этих своеобразных госпиталях на колесах врачи и санитары круглые сутки, не зная отдыха, работали у операционных и перевязочных столов. Алтынай была и кочегаром, и помощником машиниста, и сестрой милосердия. Много раз ее санитарный поезд попадал под бомбежки, фронтовые товарищи погибали прямо на глазах у девчушки.
– В феврале 1943-го мы взяли эшелон для доставки пленных фашистов из Сталинграда в Москву, – вспоминает ветеран. – Это были остатки некогда могучей 6-й армии Паулюса. Жаль, сфотографировать их было некому. Но на всех станциях, полустанках и разъездах люди приходили посмотреть на побитых, голодных, оборванных захватчиков. Так крепла вера народа в Победу, мы знали: враг будет побит!
Однополчане прозвали молодую казашку «машинисткой огненных рейсов». Алтынай проехала сотни тысяч километров по фронтовым дорогам Украины, Беларуси, Латвии, Литвы, Польши, Германии. Иногда ей казалось, что войне не будет конца. Особенно памятен день, когда на станции Бучацкая на Крымском направлении санитарный поезд оказался в окружении фашистов целых 13 часов…
– Долгожданную Победу я встретила во Франкфурте-на-Майне, – продолжает рассказ Алтынай Жайнаковна. – Все плакали, обнимали друг друга, слезы радости переполняли наши сердца. В Гданьске получили приказ доставить эшелон с демобилизованными в Москву. Какое это было счастье – мы везли Победителей домой! Но война продолжалась еще на Дальнем Востоке, куда нас направили после очередного задания. Только в 1946 году я вернулась в родные места…
Высокая цена
За проявленные мужество и отвагу Алтынай Есболатова удостоена множества наград, в числе которых орден Отечественной войны І степени, медали «За оборону Сталинграда», «За освобождение Крыма», «За победу над Германией». Однажды на встрече с ветеранами Глава государства Нурсултан Назарбаев в шутку назвал ее «Паровоз-апа», заметив на лацкане ее пиджака медаль «Ударник Сталинского призыва» с изображением локомотива. Прозвище так и закрепилось за ней.
После войны Алтынай-апа колесила уже с мирным грузом по всей республике, работала в Матайском локомотивном депо. Получила медаль «За трудовую доблесть», звание Почетного железнодорожника. Сегодня она на заслуженном отдыхе: живет с детьми и внуками в Талдыкоргане. Но, несмотря на преклонный возраст, регулярно встречается со школьниками и студентами, принимает участие в патриотических акциях. На встречах с молодежью Алтынай Жайнаковна всегда рассказывает о высокой цене Победы и сегодняшнего мира, о том, что наша святая обязанность – помнить и прославлять героические подвиги предков, проливавших кровь на полях жестоких сражений.
– К сожалению, с каждым годом ряды ветеранов редеют, – говорит старший научный сотрудник областного музея Татьяна Ли. – Но ни на минуту не ослабеет чувство глубочайшей благодарности потомков к защитникам Отечества, среди которых были и наши землячки. А сколько женщин, не покладая рук, не досыпая, не доедая, стояли у станков, заменив мужей, ушедших воевать? Пахали на колхозных полях, шили обмундирование для воинов, собирали и отправляли на фронт обозы продовольствия.
В мае позапрошлого года в честь 70-летия Великой Победы редакция газеты «Казахстанская правда» провела широкомасштабную акцию по всей стране, поздравив участников войны и вручив им денежные сертификаты. Среди адресантов была и Алтынай Есболатова, чей богатый жизненный опыт служит достойным примером для молодого поколения казахстанцев.