​Спасибо за понимание!

В Курминском сельском округе Абайского района этого сильного парня хорошо знают как человека, который состоялся на глазах у всех. Он с рождения не покидал родного гнезда. Здесь жили его предки. На земле аула Жумабек образовали семью родители Жаната, с которыми он и сегодня проживает в одном доме.

Кто знает, как сложилась бы судьба, не случись несколько лет назад беда. Она отняла способность ходить. Но физическая катастрофа не перечерк­нула любовь к жизни. Подняться после тяжелейшего удара ему помог характер. Жанат не переставал думать о том, что надо сделать, чтобы не сидеть на шее у родителей. Инвалидность I группы ограничила двигательные возможности, да только не мешала ставить цели и достигать их.

По специальности токарь, парень никогда не сидел сложа рук. И оказавшись в инвалидной коляске, не дал себе слабины. Взялся за обработку дерева. Селянин занялся делом, которое хорошо знал, – изготовлением национальной утвари и предметов быта. Сначала для дома, потом для друзей. Понял, что этим можно заработать. Приоб­рел машину на ручном управлении. Появилась мобильность.

А как правильно, по закону, вести собственное дело? Где взять средства на первоначальный капитал? Попытался самостоя­тельно изучить основы бизнеса. Как мог, робко заявлял о себе. Участвовал во всех конкурсах и мероприятиях, о каких только слышал.

Сегодня он один из самых заметных членов Абайского районного добровольного общества инвалидов, которое ведет активную работу. Очень инициативная организация не дает забыть о себе областному филиалу АО «Фонд развития предпринимательства «Даму». И тот помогает постоянно обществу в обучении и консультативной помощи по ведению бизнеса, подготовке документов на проведение конкурсов. Всесторонняя поддержка фонда выражается и в проведении в добровольном обществе семинаров по юридическим вопросам и финансам, программам господдержки.

Зарегистрировавшись как индивидуальный предприниматель, Ж. Майкубанов стал изготавливать из дерева столы и стулья, нарды и шкатулки. Делал он это подручными инструмен­тами, на морально и физически устаревших станках. Узнав о конкурсе «Жұлдыздарға қара – Посмотри на звезды», который в 2014 году проводило АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» совместно с АО «Фонд «Құс жолы», Жанат отправил заявление на участие.

– Грант «Құс жолы» дал бы мне возможность осуществить свою давнюю мечту – приобрес­ти станок для работы с деревом, – ответил тогда предприниматель на вопрос организаторов, что он ждет от конкурса.

И он выиграл этот грант – стал обладателем 200 тыс. тенге! Жанат смог приобрести деревообрабатывающие станки и необходимые материалы. С жадностью окунулся в работу, осваи­вая новый ассортимент. Его мастерская получила известность, стали поступать заказы. В конкурсе «Лучшая бизнес-идея в Абайском районе», целью которого является банк идей, направленных на организацию производства, Жанат Майкубанов вошел в число призеров и получил денежный сертификат на 50 тыс. тенге.

В прошлом году он снова заявил о себе. Но уже в рамках Государственной единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020». И выиграл грант в 1 млн тенге. На него Жанат расширил производство. Для этого понадобилось открыть рабочие места: мастер взял в помощники троих односельчан.

Сегодня 38-летний Ж. Майкубанов принимает заказы от населения и изготавливает из дерева различные сувениры, кухонные наборы, посуду, шахматы и шашки, мебель. Основными потребителями являются уже не столько жители райо­на, сколько гостиницы. По заказу их владельцев Жанат оформляет помещения в национальном стиле. Эта услуга пользуется большим спросом.

Он много работает и получает удовлетворение от того, что нужен. И за занятостью не теряет интереса к общественной жизни. Его можно видеть на совещаниях в районном акимате и на различных мероприятиях. Он полон новых планов.