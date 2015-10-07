Спасибо за роскошь общения

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Айгуль БИДАНОВА, Семей
Этот проект стартовал в стенах медико-социального учреждения для престарелых и инвалидов общего типа два года назад. Благодаря ему все желающие на три недели становятся клиентами отделения дневного пребывания, находясь в нем с утра до вечера пять дней в неделю.
Как рассказала директор учреждения Гульмира Сексеналинова, пожилые горожане обеспечиваются бесплатным четырехразовым питанием, проходят медицинский осмотр, по необходимости им выдаются лекарства и назначаются процедуры, за исключением инъек­ций и капельниц.
Большую помощь проекту оказала Программа развития ООН в Казахстане, благодаря которой в отделении появился кабинет психологической разгрузки «Мир гармонии» с двумя современными массажными креслами, а также приобретены аппарат для физиолечения, кислородный конденсатор, тренажеры для занятий ЛФК.
Впрочем, куда важнее для получателей услуг именно «роскошь человеческого общения» и возможность реализовать себя творчески. К примеру, большой популярностью пользуется кружок рукоделия, который ведет специалист по социальной работе Жания Какиева. Ее подопечные, проявляя чудеса фантазии, изготавливают поделки в техниках квиллинга, бисероплетения, оригами. Отличным средством арт-терапии является рисование на песке, соответствующее приспособление для рисования здесь также появилось благодаря ПРООН, как и небольшой компьютерный класс, где пожилые осваивают азы обращения с электронной техникой.
Творчески проводит свои занятия психолог Зейнеп Абылгазинова, которая ненавязчиво заряжает бабушек и дедушек юношеским оптимизмом, помогает провести «перезагрузку», вновь научиться смотреть на мир влюбленными глазами, жить яркой и полноценной жизнью, стремясь к активному долголетию.
– Наши подопечные, как в стацио­наре, так и в отделении дневного пребывания, никогда не сидят сложа руки, – рассказывает культорганизатор Лариса Исаева. – А ведь среди них есть люди, которым уже по 80 и 90 лет, но в них столько потенциала, столько интересных идей, которые дополняются мудростью годов и богатым жизненным опытом. Наша задача, как и геронтологов, – прибавить не годы к жизни, а жизнь – к годам.
Яркий пример следования этому девизу – в Доме престарелых и инвалидов активно действует танцевальный клуб «Қара жорға», инициатором создания которого стал подопечный стационара учреждения Жумкен Касенов. А получатели услуг из отделения дневного пребывания недавно организовали праздник «Золотая осень», подготовив прекрасный концерт и накрыв дастархан. Уже стали традицией пикники на природе, поездки на Святой ключ, в Биологический центр, Центральный парк, музеи города. Каждая такая «вылазка» приносит пожилым людям массу положительных эмоций и новых впечатлений. В ближайших планах сотрудников учреждения – провести для подопечных виртуальную экскурсию по Парижу.

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