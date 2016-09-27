​Спасибо за ваш труд, учителя!

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Марина ПАРХОМЕНКО, Астана

Звания «Лучший педагог» в нынешнем году удостоились 48 работников системы образования – это воспитатели детских садов, учителя средних школ, педагоги, работающие в дополнительном образовании, преподаватели колледжей, мастера производственного обучения.

Нынешний конкурс – пятый. В регионах на первом этапе в нем приняли участие около 6 тыс. педагогов, которые защищали свои методические разработки, в финал вышли 165, а решением Рес­публиканской конкурсной комиссии определены 48 лучших. Им вручены памятные статуэтки и сертификаты на сумму 2 млн 121 тыс. тенге. Но, думается, не менее дорогими для учителей были аплодисменты их коллег, которые как никто понимают, сколь много сделано на пути к этой победе.

От лица группы парламентариев, пришедших на торжество, победителей поздравила депутат Сената Парламента Дарига Назарбаева.

– Наша страна и с нею все мы приближаемся к значительному порогу, к очень важной отметке – 25-летию Независимости, – отметила Дарига Назарбаева. – В масштабах мировой истории это, может быть, небольшой промежуток времени, а для человеческой жизни немалый – все-таки четверть века. Наши дети – ровесники независимости – вырос­ли за эти годы, получили образование, обрели профессии, многие уже сами стали родителями. Жизнь продолжается... И давайте не забывать, что за весь этот трудный четвертьвековой путь не было ни одного года, когда в начале сентября не звучал бы первый звонок, а в конце мая – прощальный, и школьный бал ни разу не отменили, и рассвет выпускники, как положено, встречали, и мальчиков наших никогда ни на какую войну не забирали. Потому что не было войны, и пусть ее не будет никогда. Потому что мудрость народа и мудрость его Лидера позволили сохранить мир и единство. И в этом бесценном достижении есть огромная доля вашего личного самоотверженного труда. С праздником вас, дорогие учителя, труженики просвещения! Будьте здоровы и счастливы, вдохновения вам в вашем труде!

Учителя казахского языка и истории, химии и биологии, руководители творческих кружков и мастера, что научили любить первую рабочую профессию… Как много они сделали для того, чтобы вырос­ло поколение талантливых, любознательных, целеустремленных молодых людей, которые приносят и еще принесут славу Казахстану. К слову, за 25 лет подготовлена и новая смена творческих педагогов, и на торжестве учителям – ровесникам Независимости также вручены памятные подарки.

Конкурс закончен, победители проведут в онлайн-режиме уроки на всю страну, чтобы поделиться своим опытом.

– Я счастлива получить награду в год 30-летия своего педагогического труда, – говорит учитель русского языка и литературы гимназии «Самопознание» Нацио­нального научно-практического, образовательного и оздоровительного центра «Бобек» Арман Абдрахманова. – Работать с детьми всегда в радость: они не лгут, не лицемерят, всегда открыты и от них заряжаешься позитивной энергией. Говорят, учителя не много зарабатывают, но дети – это такие дивиденды! Ведь они любят, помнят, благодарят нас всю жизнь. А это дорогого стоит!

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