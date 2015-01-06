Спасибо за внимание и заботу!

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Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актюбинская область
Посетил в этот день глава региона и вдову инвалида Великой Отечественной войны Евдокию Санжарову. Как известно, Евдокия Ивановна долгое время жила в одном селе по соседству с семьей Назарбаевых, и на ее глазах проходили детство и юношество Президента.
– Наш дом находился напротив, – вспоминает ветеран. – С матерью Нурсултана Абишевича, которого я знаю с семилетнего возраста, мы жили душа в душу, как сестры.
В село Чемолган Алматинской области Евдокия Ивановна переехала в 1947-м. Родом она из Кустанайской области. Родилась и выросла в селе Бородиновка. Здесь же встретила суженого – Ивана Санжарова. Поженились. Потом все жизненные планы разрушила война. Мужа забрали на фронт. Ждала его всю войну. Работала в тылу, не покладая рук приближая Победу. Вернулся он в 1945-м инвалидом, получив тяжелое ранение, рано ушел из жизни.
В Чемолгане Евдокия Ивановна трудилась в поле, на ферме, где рядом с ее домом в соседях окажется семья Назарбаевых, о которой у нее сохранились только самые теплые, добрые воспоминания. 53 года бок о бок в этом селении прожили. В начале 2000 года судьба забросила Е. Санжарову в Актобе, куда ее позвала сестра. Сейчас Евдокия Ивановна живет здесь вместе с внучкой Юлией.
В прошлом году во время рабочего визита в Актюбинскую область Нурсултан Назарбаев при посещении клиники «Дару» неожиданно для себя встретился с находившейся там на лечении Евдокией Санжаровой. Состоялась теплая, доверительная беседа двух людей, которые давно знают друг друга. Не забыл Президент Евдокию Санжарову и теперь, передав ей свои новогодние поздравления через акима области.
– Спасибо Президенту за внимание и заботу о нас, ветеранах, – говорит Евдокия Ивановна.

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