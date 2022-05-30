Свежий выпуск Спасительная эндоскопия 30 мая 2022 г. 0:42 Азамат Сулейменов Медики Мангистау извлекли металлические предметы из пищевода пациента. Врачи-эндоскописты Мангистауской областной многопрофильной больницы (МОМБ) успешно провели операцию пациенту, проглотившему железные прутья. Как рассказали в пресс-службе лечебного учреждения, 29-летний пациент поступил с жалобами на боли в верхних отделах живота. Экстренная рентгенография брюшной полости выявила несколько инородных тел размером от 15 до 18 см. – По решению консилиума пациенту было назначено оперативное лечение, а именно – малоинвазивное эндоскопическое удаление инородных тел. С помощью видеоэзофагогастродуоденоскопии мы извлекли инородные тела из организма. Это была арматура разной длины, а также ручка от алюминиевой ложки, – рассказал врач-эндоскопист МОМБ Бауыржан Танауов. Длительность операции составила 30 минут. Медики констатируют, что хирургическое вмешательство прошло без осложнений. После стабилизации состояния пациент был выписан на амбулаторное лечение с последующим наблюдением.