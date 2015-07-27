Спасла плотина

Мария ОРЛОВА
Как сообщают Комитет по ЧС МВД РК и ДЧС города Алматы, 25 июля из-за дождей в высокогорье Или-Алатау образовался селевой поток поверхностного характера. Это привело к повышению уровня воды в реке Талгар, а скорость достигла 27 кубометров в секунду.
О нависшей угрозе население Талгарского района было своевременно предупреждено при помощи громкоговорителей и путем подворовых обходов. Спасатели частично эвакуировали из зоны возможного бедствия жителей дачных товариществ и отдыхающих. В безопасное место были вывезены и 515 человек из детского лагеря «Спутник», в числе которых 400 детей.
Сформировавшийся селевой поток был перехвачен в ущелье и отложился в чаше селехранилища противоселевой плотины на реке Талгар. Целостность плотины не нарушена. Угрозы ее прорыва нет. Ситуация находится на постоянном контроле. Эвакуированные «спутниковцы» уже вернулись в лагерь, а местные жители – в свои дома.

Популярное

Все
С тремя золотыми медалями завершили казахстанские боксеры этап Кубка мира
Международные эксперты провели обучение реставраторов в Казахстане
Байопик о Майкле Джексоне поставил рекорд по кассовому сбору
В Акорде прошли переговоры с Президентом Израиля в расширенном составе
Казахстанский школьник отличился на международных чемпионатах по робототехнике
Астанчанину в соцсетях заказали поджог дома
Президент поздравил короля Виллема-Александра с национальным праздником Нидерландов
Капитан «Манчестер Юнайтед» повторил достижение Роналду
Казахстан и Израиль наращивают взаимодействие
Суд вынес приговор блогерам Жанабыловым
Коллекторы и МФО скупали персональные данные казахстанцев
Вручены государственные награды от имени Президента
Книги из пятнадцати стран представили на выставке-ярмарке в Астане
Мировых производителей сельхозтехники встретили в Кабмине
Бизнесвумен и застройщица Мольдир Суюншали попала под следствие АФМ
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
ВАП выявил нарушения в администрировании программы «Болашак»
Депутаты рассмотрят закон о госслужбе
В прокат вышел фильм «Мүшел жас»
Работу подпольного интернет-казино пресекли в Шымкенте
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
В Астане появятся новые точки притяжения
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Спасибо за мужество и стойкость
В Караганде открылся креативный экохаб
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
Звездный дуэт Чингиза Капина и Татьяны Турлай впервые выступил на столичной сцене

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]