Спасла плотина Мария ОРЛОВА

Как сообщают Комитет по ЧС МВД РК и ДЧС города Алматы, 25 июля из-за дождей в высокогорье Или-Алатау образовался селевой поток поверхностного характера. Это привело к повышению уровня воды в реке Талгар, а скорость достигла 27 кубометров в секунду.

О нависшей угрозе население Талгарского района было своевременно предупреждено при помощи громкоговорителей и путем подворовых обходов. Спасатели частично эвакуировали из зоны возможного бедствия жителей дачных товариществ и отдыхающих. В безопасное место были вывезены и 515 человек из детского лагеря «Спутник», в числе которых 400 детей.

Сформировавшийся селевой поток был перехвачен в ущелье и отложился в чаше селехранилища противоселевой плотины на реке Талгар. Целостность плотины не нарушена. Угрозы ее прорыва нет. Ситуация находится на постоянном контроле. Эвакуированные «спутниковцы» уже вернулись в лагерь, а местные жители – в свои дома.