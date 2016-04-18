​Спасли от пожара семью

По информации пресс-службы ДВД Алматинской области, командир взвода лейтенант Серикбек Алпысбеков и его напарник, младший сержант Максат Алиев, патрулировали ночью в микрорайоне «Восточный» областного центра. Вдруг они заметили черные клубы дыма во дворе двухэтажного особняка. Горела пристройка, и огонь уже перекинулся на дом...

Как рассказали полицейские, домочадцы не откликнулись на стук в ворота. Тогда стражи порядка, недолго думая, перепрыгнули через забор, разбудили жильцов, помогли им выбраться, а затем стали тушить огонь подручными средствами. До приезда пожарных им удалось локализовать очаг возгорания. Хотя в дыму и сильном пламени уже была не только пристройка, где стояла печь, но и спальня. А во дворе и гараже находились машины.

Арендаторы дома, спасенная семья Мамбетаевых, обратилась к руководству областного ДВД с просьбой о поощрении бдительных полицейских.