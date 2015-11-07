Спасли пеликана и лебедей

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Валерий МЕРЦАЛОВ, Северо-Казахстанская область, Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар
Не успевшие встать на крыло лебеди остались на водоеме близ Петропавловска. Выжить самостоятельно шансов у них не было, особенно после того, как озеро начало замерзать. Специалисты оперативно-спасательного отряда отыскали молодняк в камышах и передали городскому егерю, под присмотром которого птицы смогут отогреться и набраться сил в теплом канале.

А теперь что касается пеликана... Обнаруженной на территории предприятия KAZ Minerals Bozshakol обессилевшей птице сотрудники дали кличку Пряник. Вначале они сами откармливали его рыбой, а потом отвезли в ветлечебницу. Там пернатого подлечили, а затем передали в Павлодарское учреждение по охране леса и животного мира.

Сотрудники ведомства определили, что пеликану около двух лет. Обычно эти птицы обитают в Индии и Индонезии, а на территории Казахстана встречаются в окрестностях озер Зайсан и Балхаш, а также в верховьях Иртыша и на Каспии. Каким образом Пряник оказался в Павлодарской области, непонятно. В нынешнем году, к слову, аномальные случаи не редки. Не так давно в Сибири на замерзающих водоемах были замечены, к примеру, теплолюбивые розовые фламинго.

Как стало известно, найденыша передадут станции юных натуралистов города Аксу, где ему создадут все условия для того, чтобы пережить зиму. Весной, когда растает снег и вскроются озера и реки, пеликана – птицу, занесенную в Красную книгу, – отпустят на волю.

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