​Спасли старинный особняк

Она отметила, что тушение пожара, площадь которого составила 150 кв. м, затрудняла сложная планировка мансарды и чердачного помещения, а также двухслойная металлическая кровля. Полностью пожар был ликвидирован в 9.26. Жертв и пострадавших нет. Большая часть материальных ценнос­тей спасена. Но вопросы к собственникам зданий и городским властям остаются. В том числе о защите старинных зданий, которых не так много в Алматы, и правилах их эксплуатации.