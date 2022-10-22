Спасшего двоих детей при пожаре жителя Акмолинской области наградили в МЧС

В МЧС министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин наградил жителя Акмолинской области Талгата Жексембекова медалью «Өртте көрсеткен қайсарлығы үшін». Он спас двоих детей при пожаре в селе Коянды Целиноградского района Акмолинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

По информации ведомства, 24 сентября около 14.00 часов гражданка 1978 г.р., проживающая в селе Коянды Целиноградского района, уложив своих несовершеннолетних детей спать, ушла отнести обед супругу, который работал неподалеку. За время ее отсутствия произошло возгорание кровати и одежды. Соседка, увидев дым из окна соседнего дома, выбежала во двор и позвала Жексембекова Талгата Жумкеновича, который работал на экскаваторе неподалеку. Мужчина сразу же побежал на помощь.

Жилище было закрыто на амбарный замок, который Талгат Жексембеков выломал, чтобы проникнуть внутрь. Он вытащил одну девочку 2020 года рождения на руках, а вторая девочка 2019 года рождения сама выбежала за ним на улицу из горящего дома. После чего дети были госпитализированы в городскую больницу №2 столицы с термическими ожогами различной степени.

Сотрудники органов гражданской защиты не вызывались. Предварительная причина пожара – детская шалость.

«Я работал в Кояндах на экскаваторе. После обеда я отдыхал, и смотрю, рядом, где проводил работу, загорелся дом. Из него шел сильный дым. Я выскочил и не смог туда проникнуть. Еще вышел один парнишка, и мы вместе сломали висевший замок. Было очень сильное задымление. Я обнаружил двух девочек под кроватью, одну вытащил сам, а вторая - постарше побежала за мной. Когда я вышел, у меня уже ноги подкосились: надышался дымом», - вспоминая, сказал Талгат Жексембеков.

МЧС призывает граждан не оставлять детей без присмотра, добавили в министерстве.