Спасшему ребёнка мужчине закроют кредиты и помогут с жильем в Нур-Султане

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов встретился с мужчиной, спасшим ребенка от падения из окна 8-го этажа. О встрече с героем градоначальник рассказал на своей странице в Instagram, сообщает Kazpravda.kz.

"Сегодня мы все видели смелый и отважный поступок Сабита Шонтакбаева, который рискуя своей жизнью, спас трёхлетнего ребёнка от падения с окна 8-го этажа. Сабит приехал в столицу из Кызылорды в начале мая. Поблагодарил Сабита за проявленный героизм, мужество и отвагу! Со своей стороны окажем помощь семье Сабита: учитывая его образование и опыт, договорился с директором локомотивного завода (АО "Локомотив құрастыру зауыты") о его трудоустройстве. Ранее он как раз работал в КТЖ, специальность – вагонное хозяйство, опыт в данной сфере имеется.

Кроме того, предложил перевезти всю семью в столицу. Сабит с супругой воспитывают 4 детей (3 сына, дочь). Супруге также поможем с трудоустройством, со школой и детским садом. Уже официально работая, можно будет претендовать на служебное жилье, участвовать в других жилищных программах. За счет спонсоров семье также поможем погасить кредиты, а в летнее время предоставим детям путевки в Боровое. Призываю всех жителей соблюдать все меры предосторожности, не оставлять детей у открытых окон", - написал Кульгинов.

Напомним, в Нур-Султане сегодня мужчина спас ребенка, который чуть не выпал из балкона многоэтажки.