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Спасший жительницу Швеции кот признан героем года
Марат Манаспаев
Спасшего хозяйку от пожара кота Налле из Швеции признали героем года среди животных, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру. Домашний питомец получил данное неофициальное звание в эфире вечернего шоу на национальном канале SVT.

Налле разбудил свою владелицу, 23-летнюю Анни Нарвефош из города Карлскруна, в момент, когда поставленный ею на зарядку мобильный телефон начал дымиться. Девушка рассказала, что, очнувшись, почувствовала запах горелого пластика и бросилась ликвидировать начавшееся возгорание, сообщает The Local Sweden.

После данного происшествия кот стал любимцем шведских пользователей соцсетей, а затем популярность привела его и Нарвефош на телевидение. Канал SVT вручил Налле почетную грамоту и призы (в частности, стильный ошейник, игрушки и еду).

Владелица Налле сообщила, что после возгорания побаивается заряжать свой мобильный телефон по ночам. Нарвефош также рассказала, что зарабатывает на жизнь уходом за престарелыми. По словам шведки, несколько ее пациентов купили все газеты, в которых рассказывалось о Налле. Они также наблюдали за появлением кота на телевидении.

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