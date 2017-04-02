​Спасти дороги и мосты

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Любовь Доброта, Южно-Казахстанская область

Более сотни специалистов в минувшие выходные были задействованы в противопаводковых и восстановительных работах. Сотрудники КГП «Оңтүстік жолдары» бросили все силы на предупреждение возможного возникновения чрезвычайных ситуаций в Сузакском, Тюлькубасском, Ордабасинском районах, в Туркестане и Арыси.

Обильные осадки, обрушившиеся на регион в субботу и воскресенье, привели к затоплению участков автомобильных дорог. Кое-где бурные речные потоки размыли опоры мостов. К примеру, переполненная Арысь чуть не стала причиной разрушения автомобильных мостов близ аулов Тастумсык и Шукырбулак Тюлькубасского района. В срочном порядке потребовалось укрепление переправ и регулирование русла реки.

На трассе КХ-58 между 69 и 500 км автомобильной дороги Туркестан – Балтаколь – село Нуртас – Шорнак – Карнак – Кентау и на автодороге КХ-84 между 19 и 26 км дороги Туркестан – Балтаколь образовались затопленные участки. Во многих местах наблюдаются паводковые явления, в результате которых вода с двух сторон вплотную подступила к трассе. Специалисты областного управления пассажирского транс­порта и автомобильных дорог держат на постоянном контроле строительство защитной дамбы. КГП «Оңтүстік жолдары» продолжает ремонтно-восстановительные работы также на автодороге КХ-57 в направлении Сузак – Карагур – Бакырлы.

По словам руководителя областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Нурлана Байгута, специалисты учреждения будут вести наблюдение и мониторинг до полного исчезновения риска затопления. Между тем, в ближайшие дни синоптики прогнозируют в регионе обильные дожди и резкое похолодание. 

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