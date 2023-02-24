Спасти любой ценой

Так охарактеризовал работу сотрудников МЧС, отправившихся в Турцию на помощь в ликвидации последствий землетрясения, первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям Ибрагим Кульшимбаев.

Напомним, первый эшелон с казахстанскими спасателями, кинологами и медиками Центра медицины катастроф МЧС в экстренном порядке вылетел в Турцию на следующий день после землетрясения. 9 февраля по поручению Главы государства в турецкий город Нурдагы был сформирован и направлен второй эшелон от уполномоченного ведомства.

В целом в Турции работала сводная группа Министерства по чрезвычайным ситуациям РК из Астаны, Алматы, Акмолинской и Карагандинской областей. Поис­ково-спасательные работы нашими спасателями проводились до 17 февраля. Как констатировали в ведомстве, поставленные задачи были выполнены в полном объеме, без нарушений техники безопасности.

По словам первого вице-минист­ра, за эти дни в городе Газиантепе они спасли четырех человек и из-под завалов извлекли тела 73 погибших. В Нурдагы спасены три человека и извлечены тела 11 погибших. В другом городе – Хатае извлечены тела четырех погибших, из которых двое – граж­дане Республики Казахстан. Специалистами Центра медицины катастроф оказана медицинская помощь более 200 местным жителям и спасателям, в том числе 30 детям. С применением инженерной техники и аварийно-спасательного оборудования разобрано свыше 252 тыс. куб. м завала шес­ти зданий.

Кроме того, в зону стихийного бедствия была доставлена гуманитарная помощь в объеме 55 тонн и от имени МЧС при содейст­вии Совета ветеранов направлены 10 юрт.

– На протяжении всего периода поисково-спасательные и аварийно-спасательные работы проводились непрерывно, при постоянных афтершоках, угрозе повторных обрушений и без того нестабильных конструкций. Кроме того, работы велись в условиях повышенной психоэмоциональной нагрузки, связанной с большим количеством погибших и присутст­вием в зоне ЧС их родных и близких, – сообщил спикер.

Воспоминаниями поделились и сами спасатели.

– Радовались, когда находили живых людей, когда слышали их голоса – для нас это было большое облегчение. В подобных завалах найти живого человека вообще маловероятно, поэтому в такие моменты мы были просто счастливы, – поделился главный спасатель Исламбек Амангельдиев.

Большую работу проделали и четвероногие сотрудники МЧС. Немецкая овчарка Мирта, которая нашла под завалами троих пострадавших, присутствовала на пресс-конференции в СЦК.

Она, а также бельгийские овчарки малинуа Джейкоб, Лига М Сириус и Аксель, лабрадор Чарли Кинг, бордер-колли по кличке Гринпис вместе с кинологами-инструкторами и отрядами спасателей сутками трудились на разрушенных объектах, борясь за жизнь каждого человека.