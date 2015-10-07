Спасти нельзя оставить Свежий выпуск 461 По материалам из открытых интернет-источников подготовил Леонид ЧЕРНОВ

«Серебряные» лидеры

Согласно последним статистическим данным, за период с января по июнь текущего года среди стран, первенствовавших по количеству беженцев, направляющихся спасаться в Европейский союз, числились Сирия (73 310 человек), Косово (58 920), Афганистан (39 910), Албания (28 805) и Ирак (21 225).

Но если с государствами, где идут полномасштабные боевые действия (Сирия и Ирак) и непрекращающаяся гражданская война (Афганистан) все понятно, то, что гонит людей в таких масштабах из мирной Албании? И уж тем более сложно объяснить, отчего так массово покидают свою, пусть и не всеми признанную, республику косовские албанцы? Ведь Косово, занимая в вышеназванной топ-5 стран второе место, в процентном отношении (население/;беженцы) считается безусловным лидером. Так, если Сирию покидают порядка 3,6 человек на 1 000 населения, то Косово – 33 на 1 000.

Что же их гонит в чужие края?



Неутешительный экскурс

Когда на карте Старого Света появилась эта республика, активно поддерживавшие ее европейцы, видимо, предполагали, что добившиеся своего албанцы-косовары, перековав мечи на орало, сразу примутся строить новое мирное и благополучное государство. Благо, в тот относительно спокойный период в мировой обстановке этому территориально-политическому образованию оказывалась Европой полная политическая и определенная экономическая поддержка.

Было время (2000–2001 годы), когда ВВП республики даже увеличивался. Однако в настоящее время Европе не до Косово, ее будоражит мировой экономический кризис, борьба с ИГИЛ... Да и других проблем хватает. В результате свыше 70% ВВП теперь составляет сектор услуг, при этом две трети молодежи не имеют работы.

На территории республики есть большие залежи полезных ископаемых, но разрабатываются они очень медленно, а инвестиций в нынешних условиях ждать не приходится. Косово практически ничего не производит, и поэтому больше импортирует, чем экспортирует. Внешний долг страны превышает 1 млрд долларов, и выплачивать его становится все труднее.

Высока трудовая миграция, и в настоящее время средства (порядка 370 млн долларов в год), которые работающие за рубежом гастарбайтеры присылают в Косово, – это основной легальный источник финансов для страны.

Серьезную поддержку оказывала новому государству, хотя и не признавая его, Организация Объединенных Наций. Так, только в 2007 году ООН выделила для Косово 150 млн долларов. До 2 млрд евро в течение трех лет предполагал тогда выплачивать и Евросоюз. В это же время и США выделили республике 335 млн долларов на экономическое развитие и создание правового государства.

Остается только догадываться, на что пошли эти средства, если население Косово так активно «голосует ногами», оценивая экономическую и социальную политику своего руководства. Поток мигрантов с 2008 года вырос почти в три раза, и уезжают в основном мужчины, причем 49% в возрасте от 14 до 34 лет – самое перспективное или экономически активное население.



Наркосиндикат

Привыкшие решать проблемы силой оружия, многие косовары ступили на скользкий путь криминала.

В связи с этим огромное значение для экономики частично признанной республики получила торговля наркотиками, проходящими через ее территорию, с годовым оборотом в 1 млрд евро. Через нее ныне следует до 80% всех наркотических веществ, поставляемых в страны Европы. Согласно специальному докладу генерального секретариата Интерпола, еще в 1997 году преступные сообщества косовских албанцев взяли под контроль от 60 до 80% поставок героина в Швейцарию, Австрию, Германию, Венгрию, Чехию, Швецию, Норвегию.

Героин на Балканы и далее на Запад, минуя Турцию (где, кстати, живут 100 тыс. албанцев), поступает из Ирана, Афганистана и Пакистана. В Западной Европе находится 500 тыс. албанцев, многие уже по 30–40 лет. Сейчас они охотно женят и выдают замуж свое потомство за граждан Ирана, Афганистана и Пакистана, а также Южного Йемена и Судана. Благодаря столь хитроумной комбинации складывается неразрывная «семейная» цепь производителей, перекупщиков и продавцов наркотиков, которые могут не опасаться внедрения в свои ряды полицейских агентов, поскольку все щекотливые дела вращаются в кругу родственников.

Кроме того, по данным Управления ООН по борьбе с наркотиками и организованной преступностью, албанские криминальные авторитеты активизировали сотрудничество с колумбийской наркомафией, наладили новые схемы взаимодействия в транспортировке кокаина и героина из Южной Америки в Европу. В горных районах Косово якобы уже функционируют лаборатории, где происходит расфасовка наркотических средств.



«Братки» и криминал

Но на одних наркотиках свет не сошелся для предприимчивых косоваров. Известно, что, закончив воевать в Косово, многие боевики устремились в Италию и успешно там закрепились. Сегодня наиболее мощная преступная группировка, состоящая из этнических албанцев, действует в Милане.

Албанские преступные кланы создали массу проблем не только местной полиции, но и внесли большой беспорядок в дела итальянской мафии. Во всех курорт­ных городах Италии косовары теперь контролируют большую часть «ночных бабочек», отбив этот бизнес у ливийских арабов. Ну и, конечно, обеспечивают приток новых партий албанцев: под покровом ночи в Италию ежесуточно приплывают до тысячи человек.

Самые лучшие «липовые» документы в Италии также делают этнические албанцы. Это дело сейчас поставлено на конвейер: цена за «левый» паспорт упала с шести до полутора тысяч долларов.

Достается и Великобритании. По данным британского Скотланд-Ярда, проституция в этой стране сегодня на 75% находится под контролем албанских «бригад». Они не только получают крупную прибыль от «подотчетных» им заведений секс-индустрии, но, как и в Италии, снабжают бордели «живым товаром» из Восточной Европы: Румынии, Молдовы, Болгарии, Украины и России.

Косовские беженцы, осевшие в Англии, успешно торгуют марихуаной. Идет она нарасхват: албанская «травка» славится необычным ароматом – все дело в особых свойствах косовской почвы.

Кроме того, албанцы – профессиональные убийцы – недорого предлагают британцам свои услуги, утверждая, что готовы убить любого всего за 5 тыс. фунтов ножом или из огнестрельного оружия.

Обосновавшись на берегах Туманного Альбиона всерьез и надолго, албанские «братки» активно пробуют силы и в других сферах преступной деятельности. Уже возбуждены дела о вымогательстве, киднеппинге, крупных кражах и мошенничествах, где в качестве обвиняемых фигурируют жители Косово и Албании.

При этом данная категория граждан никогда не забывала о родине. Так, только в 1999–2000 годах мафиозные банды косовских албанцев, по оценкам Интерпола и Европола, выручили от разграб­ления Косово свыше 10 млрд долларов.



Мера или уловка?

Возвращаясь к началу повествования, хотелось бы отметить и такую тенденцию – косовские албанцы, пользуясь хаосом на границе с Венгрией и Хорватией, пытаются проникать в страны Западной Европы под видом беженцев с Ближнего Востока и из Северной Африки. Определить количество албанцев, которые уже попали таким образом в государства Европейского союза, невозможно.

По некоторым сведениям, на железнодорожных путях в районе контрольно-пропускного пункта «Хоргош-Реске» на сербско-венгерской границе находят брошенные косовские паспорта, от которых их владельцы избавлялись перед тем, как влиться в поток беженцев. Вероятнее всего, они используют ситуацию, въезжая в Сербию с паспортами Косово, которые затем выбрасывают у границы, и если им удается проникнуть в соседнюю страну, то их уже невозможно идентифицировать.

Отмечается, что ни одно из сербских государственных учреждений не располагает информацией о том, какое количество косовских албанцев могло пересечь границу подобным образом. В Комиссариате по делам беженцев просто не имеют возможности получить такие данные.

Отток косовского населения в Венгрию, Австрию, Германию приобрел массовый характер еще до начала кризиса с беженцами в ЕС, и по сообщениям косовских СМИ, их регион в поисках лучшей жизни до сих пор ежемесячно продолжают покидать тысячи албанцев. В начале 2015 года прогнозировалось, что при сохранении этих темпов к концу года Косово покинет шестая часть населения. По данным гуманитарной организации «Мать Тереза», 18% косоваров живет на 1 евро в день, 28% имеют 1,4 евро в день на питание, одежду и оплату коммунальных услуг. Уровень безработицы в Косово составляет порядка 60%.

Власти стран Западной Европы отказывают косовским албанцам в предоставлении статуса беженца, относя их к категории экономических мигрантов. В частности, министр внутренних дел Австрии Йоханна Микль-Ляйтнер заявляла, что Косово – «безопасная страна», а, следовательно, оснований для запроса об убежище у прибывающих оттуда мигрантов нет.

Конечно, с одной стороны, утомленная сирийскими, ливийскими и афганскими беженцами Европа формально вправе даже отказать уроженцам не всеми признанной республики. Средств не всегда хватает на действительно нуждающихся и пострадавших от войны. Однако с другой стороны, бросить на произвол судьбы народ и целую страну, которую сами же и организовали, это значит толкнуть в ряды ее национальной мафии десятки тысяч новых адептов и ухудшить и без того непростую криминальную обстановку в некоторых государствах Старого Света.

Так что же Европе делать с маленькой, но такой многопроб­лемной республикой? Спасти нельзя оставить – где поставят запятую?





