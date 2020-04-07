Спасти жизнь – это несложно

Зеленая дорога

Жизнь висела на волоске… Сколько раз донорская кровь спасала от гибели тех, кто получил травму, ранение, у кого открылось кровотечение? Понятно, что такой статистики нет, но в любое время суток в Усть-Каменогорске можно увидеть медицинские автомобили, экстренно спешащие за бесценным грузом в Центр крови.

Решаю своими глазами увидеть, как работает этот уникальный «конвейер».

...Назови старожилам адрес цент­ра, большинство пожмут плечами. Улица Кокжал Барака – одна из самых молодых в областном центре Восточного Казахстана. Она возникла вместе с новым крупным районом на левом берегу Иртыша. Здание на возвышенности видно издалека.

Открываю дверь – встречает охранник. Мужчина в камуфляже красноречиво указывает сначала на дозатор с антисептиком – надо протереть руки. А следом на бахилы – не забыть натянуть. В большом холле уборщицы в мас­ках протирают двери, стойки, поручни, диваны, столы…

– Постоянная уборка, постоянная обработка, – замечает мой взгляд Татьяна Войнова, заместитель директора центра по контролю качества. – У нас на этажах еще работают бактерицидные лампы – рециркуляторы, они обеззараживают воздух в присутствии людей.

Идем к регистратуре – это отправная точка для каждого, кто решает сдать кровь. «Где бейджик?» – строго спрашивает Татьяна Николаевна. Оказывается, карточка с надписью «Посетитель», отправленная мной рассеяно в сумочку, это своего рода знак для персонала. Без такой тебя дальше гардероба не пропустят. И не надо даже объяснять, почему – в учреждении строгая система безопасности.

Возле регистратуры свободно, стоят всего двое. Женщина по удостоверению личности получает допуск, видно, что она здесь не в первый раз. А вот мужчина, судя по всему новичок, заполняет анкету. Ему предстоит ответить на массу вопросов, и все они, как объясняет замдиректора, нацелены на то, чтобы выявить возможные противопоказания к донорству. Даже если на бумаге все благополучно, посетителя проверят по базам данных центра СПИД, санитарно-эпидемиологической службы, кожно-венерологического, психоневрологического, наркологичес­кого, туберкулезного диспансеров, уголовно-исправительной системы. Добровольцы с таким бэкграундом здесь не нужны.

– Слово «донор» происходит от латинского donare – «дарить, преподносить», – рассказывает Татьяна Николаевна. – За каждым донором стоит чья-то спасенная жизнь, поэтому в нашем холле есть Книга жизни – мы называем имена тех, кто постоянно сдает кровь на безвозмездной основе. Мы гордимся этими людьми. Например, Андрей Григорьевич Игнатов сдал больше 40 литров. Книга пополняется каждый год, в ней уже больше 200 имен.

В центре в буквальном смысле выложена зеленая дорога для доб­ровольцев: люди по нарисованным на полу следам отправляются шаг за шагом по обязательным кабинетам. Первый пункт в маршруте – лаборатория первичного обследования донора. Медсестра берет кровь у парня и помещает пробу в аппараты. Они автоматически определяют группу крови, уровень гемоглобина и показатель АЛТ – маркер возможного гепатита. У парня, судя по экспресс-результату, с гемоглобином и печенью порядок. И он отправляется к терапевту за окончательным допуском.

– Информация по донорам хранится в информационной системе «Инфодонор», и на каждом этапе в нее вносятся данные, – поясняет замдиректора. – Вот молодой человек пошел к терапевту, когда он зайдет в кабинет, у врача уже будут все необходимые сведения. Парня осмотрят, измерят его вес, рост, давление. Если все в норме, на табло у зала донации загорится его имя.

На автомате

Журналисты любят красочные сравнения. Я разглядываю зал донации и понимаю, что он похож на… зал донации. Белый кафель, стерильность, яркий свет. Типичное медицинское помещение. Из всех кресел занято всего 2. У Александ­ры Акентьевой 3-летний опыт донорства, она спокойно подставляет руку, объясняя так: «Мне не сложно, может, кому-то кровь необходима, спасу жизнь».

Красная струйка поступает в разовую стерильную систему из четырех спаянных контейнеров – гемаконов. Один – основной, еще 3 – для последующего разделения крови на компоненты. Первая порция уходит в бактиван – маленький мешочек, откуда затем возьмут контрольные пробы. Забор крови отслеживают автоматические весы. Они постоянно покачиваются – перемешивают красную струйку с консервантом. Как только гемакон наполнится до 450 мл, автомат отключится. По словам врачей, такой объем является достаточным, чтобы помочь больному, и разумным, чтобы не нанести вреда донору.

В зале донации могут взять как цельную кровь, так и компоненты. Все зависит от того, что заказали больницы. Донора с 15-летним стажем Василия Колмакова пригласили, чтобы взять тромбоциты. История эта небыстрая, из кровяного русла аппаратура выделяет только нужные элементы, возвращая остальное в вену. Нужно лежать полтора часа. Но доброволец не возражает, говорит: «Люди должны помогать друг другу».

– Каждый гемаконтейнер – это отдельная доза, на него крепится этикетка с индивидуальным идентификационным номером донора, – объясняет врач Елена Сергеева. – По нему система считывает все данные. Больной не знает, чью кровь ему перелили, но в системе эти сведения есть. Этот же идентификационный номер наклеивается на разовые пробирки с анализом крови. Всегда можно проследить, какой компонент получен, увидеть результат исследования. Перерыв между донациями – 2 месяца, если человек решит прийти пораньше, система его не пропустит.

Приятный момент для тех, кто сдает кровь, – буфет. Там угощают сладким чаем с печеньем как до зала донации, так и после него. И, собственно, все – дальше донор может быть свободен.

А вот для бесценной продукции, которой он только что поделился, начинается большая многоступенчатая проверка.

Татьяна Николаевна по очереди показывает одну лабораторию за другой. Каждая – звено в строгой цепи безопасности. Сначала гемаконы закладывают в сверхскоростные центрифуги. На выходе масса в мешке расслаивается на 3 фракции – эритроциты, лейкоциты и тромбоциты, а также желтую плазму. Каждый из слоев аппарат автоматически переводит в отдельный контейнер и запаивает.

– Нигде, ни на одном этапе нет такого, чтобы к чему-то сотрудники прикасались руками, – подчеркивает замдиректора. – Все осуществляется в замкнутой сис­теме, везде стерильность.

На отдельном этаже расположена лаборатория диагностики инфекции. Вход сюда строго санк­ционированный. Мне повезло: медики соглашаются приоткрыть секреты «кухни», обычно закрытые для посторонних глаз. Заведующая Гульдар Матаева показывает сложнейшие электронные установки. Одна методом иммунолюминесцентной реакции определяет наличие антигенов гепатита В, С, ВИЧ и сифилиса. Другая исследует вирусную нагрузку методом полимеразной цепной реакции, или, проще говоря, путем многократного копирования РНК и ДНК. Аппарат настолько чувствительный, что позволяет выявить инфекцию, даже если с момента заражения донора прошли считанные дни. Результат выдается в минуты.

– Контроль жесткий, – рассказывает Гульдар Укужаровна. – Если какой-то образец на аппарате задержался, значит, он положительный по инфекции. Данная продукция немедленно изымается и утилизируется.

Заведующая лабораторией открывает большой холодильник с отделениями, наполненными разовыми полуторамиллилитровыми пробирками. На каждой – этикетка с кодом. Это своего рода архив, который медики обязаны хранить в течение 3 лет. Не дай бог кто-то заболеет и сочтет, что всему виной переливание крови, – в центре смогут доказать, что образцы отрицательные.

Это не все. Кровь еще проходит вирусную инактивацию – облучение, убивающее вирусную активность. А также лейкофильтрацию – удаление лейкоцитов, являющихся вирусными агентами.

Следующий этап контроля обеспечивают в отделении карантинизации, выбраковки и временного хранения. Сюда стекается вся информация по исследованиям на гепатит В и С, сифилис, бруцеллез и ВИЧ. Еще одну пробу тестируют на чувствительных аппаратах на группу крови. Данные поступают в систему, и если результаты в норме, продукция безопасна, то «Инфодонор» распечатывает финальную этикетку с зеленым знаком. Если у электроники есть сомнения, система откажет в печати этикетки. Такая продукция подлежит утилизации.

Сколько донорской крови выбраковывается? В центре привели такую цифру: за 2019 год эта доля составила 2%. Остальные 98% использованы для спасения экстренных пациентов.

Пока хватает

– Лечебные учреждения приезжают со своими термоконтейнерами и сами забирают продукцию, мы только проверяем температуру хранения…

Замдиректора ведет меня в отдел выдачи продукции. Отсюда гемаконы увозят в больницы Усть-Каменогорска и еще десятка сельских районов. У каждого компонента свой срок годности. Если тромбоциты можно хранить неделю, эритроциты – до 49 дней, то плазма хранится 3 года. Правда, ее в обязательном порядке отправляют на 4-месячную карантинизацию. Сотрудники показывают всего одну морозильную камеру – она забита готовыми пакетами. А таких морозилок несколько. Что бы ни происходило, дефицит плазмы региону не грозит. Во всяком случае пока не грозит.

– Инкубационный период, например, гепатита составляет около 6 месяцев, – поясняет Татьяна Николаевна. – Но наша высокочувствительная аппаратура на основе полимеразной цепной реакции может выявлять антитела через 4 месяца. Спустя это время мы повторно приглашаем донора и вновь обследуем его на гепатит, бруцеллез, сифилис, ВИЧ. И только в случае, когда результаты гарантируют безопасность, продукцию выдадут лечебному учреждению.

В среднем усть-каменогорский центр крови принимал по 35–40 человек в день. Сейчас поток снизился почти вдвое. Ничего хорошего, по убеждению директора центра Хайруллы Жигитаева, в этом нет. С введением в стране чрезвычайного положения по коронавирусу все крупные предприятия областного центра закрылись для донорства. Опустили занавес. Хотя до этого никаких проблем не было – медики выезжали на производства, в вузы, работали.

– Мы везде говорим, что у нас безопасно, – говорит директор. – Созданы 100-процентные условия, чтобы донор приходил и не боялся. Но есть психология. Сейчас у нас сидит целая группа сотрудников, которые с утра до вечера обзванивают наших постоянных добровольцев. Просят их прийти, проявить гражданскую ответственность. Выезжаем мы только в больницы. Врачи как никто понимают, что есть пациенты, нуждаю­щиеся в переливании крови, они не могут ждать, когда закончится ЧП. Сами коллеги-медики в основном и становятся донорами.

На сегодня в Восточном Казах­стане дефицита крови нет. Что будет завтра – покажет время. «Просим на период карантина оказать содействие в беспрепятственном передвижении доноров для донации, – обратился директор Центра крови к руководству областного департамента полиции. – Мы понимаем, что нарастает страх перед коронавирусом, но наши пациенты – роженицы, дети, новорожденные, пациенты хирургического и онкогематологического профилей – нуждаются в компонентах донорской крови каждый день».

Донорство – это добровольчество. Ясно, что денежная компенсация, которая только в Восточном Казахстане повышена до 1 тыс. тенге, это мизер. Люди точно соглашаются сдать кровь не из-за этой тысячи. Как говорят медики, донорами движет чувство долга. Они понимают: несмотря ни на какие обстоятельства, их помощь может стать шансом кому-то сохранить жизнь.