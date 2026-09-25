Спецкомиссия проконтролирует распределение помощи семьям погибших военнослужащих

Происшествия

В Актау состоялось заседание Правительственной комиссии по расследованию причин и ликвидации последствий чрезвычайного происшествия, повлекшего гибель военнослужащих в Мангистауской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона

Скриншот с видео акимата

В ходе заседания были заслушаны доклады руководителей центральных государственных и правоохранительных органов о ходе следственных мероприятий и мерах по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим.

С докладом о результатах первоочередных следственных действий выступил заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан Санжар Адилов. Он сообщил, что по факту гибели военнослужащих Военно-следственным подразделением МВД проводится досудебное расследование.

— На сегодняшний день в рамках уголовного дела процессуально зафиксирован статус подозреваемых и водворены в изолятор временного содержания города Актау пять должностных лиц: начальник штаба – первый заместитель Главнокомандующего ВМС ВС РК, два командира воинских частей, командир роты морской пехоты и командир катера. Следственные и процессуальные мероприятия продолжаются в полном объеме, проводятся необходимые экспертизы. В ходе следствия будет дана строгая правовая оценка действиям всех причастных лиц и окончательно установлен весь круг подозреваемых, — доложил Санжар Адилов.

Подводя итоги заседания, председатель Правительственной комиссии Канат Бозумбаев подчеркнул, что государство берет на себя в полном объеме все обязательства по поддержке семей погибших военнослужащих. Гарантированные законом выплаты будут произведены без задержек, а за каждой семьей закрепят ответственных специалистов для постоянного адресного сопровождения.

"Отдельная благодарность была выражена членам Қазақстан Халық Кеңесі, депутатам Курултая, политическим партиям, предпринимателям, меценатам и всем неравнодушным гражданам за проявленную солидарность. Благодаря их гражданской инициативе в специальном фонде были аккумулированы необходимые средства, в связи с чем сбор объявлен завершенным.

В целях обеспечения прозрачного, адресного и справедливого распределения ресурсов фонда семьям погибших и пострадавшим создана специальная комиссия во главе с членом Қазақстан Халық Кеңесі, председателем общественного совета Мангистауской области Бекмуратом Жусиповым", - говорится в сообщении.

Правоохранительным и государственным органам поручено установить строгий контроль за целевым использованием средств. Ход расследования и процесс оказания всесторонней помощи находятся на контроле Правительственной комиссии.

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