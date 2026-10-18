Спектакль «Қыз Жібек» показали на международном фестивале в Нью-Дели

Постановку представили в рамках международного культурного события в столице Индии

Фото: МКИ

Казахский национальный театр драмы имени Мухтара Ауэзова представил спектакль «Қыз Жібек» на Международном театральном фестивале БРИКС в Нью-Дели, передает Kazpravda.kz.

Казахстанские артисты познакомили зарубежную публику с постановкой, посвященной духовному наследию и национальным традициям казахского народа. Режиссером спектакля выступил Елик Нурсултан, доктор PhD в области искусствоведения.

В церемонии открытия фестиваля принял участие министр культуры и туризма Индии Гаджендра Сингх Шехават. Он поприветствовал творческие коллективы из разных стран и отметил значение искусства для укрепления дружбы между народами.

«Участие казахстанского театра в международном фестивале стало возможностью представить зарубежной аудитории национальное театральное искусство и способствовало развитию международного культурного сотрудничества», — сообщили в Министерстве культуры и информации РК.

Фестиваль БРИКС объединил театральные коллективы на международной площадке, предоставив им возможность познакомить зрителей с культурой и сценическими традициями своих стран.