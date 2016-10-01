​Спектр доброты и заботы

Очевидно, что четвертая республиканская выставка «Лучшие социальные проекты, реализуемые в Казахстане» Министерства здравоохранения и социального развития не обойдется без участия общественных объединений региона. И потому, что к ней готовились с начала года, и потому, что карагандинцам есть что представить на суд населения. На рассмотрение комиссии прошли 18 проектов из Караганды, Балхаша, Жезказгана, Сатпаева, Приозерска, Сарани, Темиртау, Абайского, Бухар-Жырауского, Каркаралинского, Нуринского, Осакаровского, Улытауского и Шетского районов. По итогам отборочного тура выставки в 2016 году комиссия под руководством заместителя акима области Жандоса Абишева решила направить на республиканскую выставку наиболее значимые.

Социальный проект «Никогда не говори никогда» карагандинского общественного благотворительного фонда по оказанию помощи детям-инвалидам и их семьям «Лучик надежды» известен в области. Ему уже 18 лет. А его главные действующие лица – 160 детей разного возраста, больные ДЦП и тяжелыми психоневрологическими заболеваниями. С ними работают специалисты, помогают им развиваться и постигать навыки, необходимые в жизни.

Желая получать моральную, правовую, методологическую поддержку, к «Лучику надежды» три года назад примкнули семьи из трех сельских районов, где есть дети с ограниченными возможностями. Социальные условия, которые создаются при поддержке государства с 2010 года, стали хорошим подспорьем для родителей. С той поры у них появилось гораздо больше возможностей для реабилитации детей, социализации их в обществе.

– Хочу, чтобы мамы и папы, имеющие детей с ограниченными возможностями, никогда не говорили «никогда» в трудной и каждодневной борьбе за счастье. Они должны радоваться каждому новому движению ребенка, каждой его улыбке и вместе желать достичь большего, помогать ему совместно с дефектологами и специалистами ЛФК, – говорит руководитель проекта, директор общественного фонда «Лучик надежды» Татьяна Кравченко. – Ни в коем случае не опускать руки, не сдаваться. И не оставаться в стенах квартиры, а выходить на улицу не стесняясь. Ребенок должен видеть мир, и мир должен видеть этих детей. Они живут среди нас.

Другой социальный проект «Я не одинок» создан в 2015 году карагандинским общественным объединением «Кредо» и реализуется в Темиртау. Основанием для него послужила предыдущая работа ОО «Кредо» в течение четырех лет – по оказанию паллиативной помощи неизлечимо больным людям на дому силами мультидисциплинарной команды: врач, медицинские сестры, психолог, социальный работник. За годы работы они постоянно контактировали с семьями, где есть пожилые члены семьи, и сталкивались с проблемами их одиночества, даже если они не были прикованы к постели. Тогда-то и зародилась мысль организовать для них досуговую деятельность с оказанием им социальных услуг в условиях дневного пребывания.

«Детский сад» для пожилых работает в собственном здании ОО «Кредо». В нем созданы все условия для того, чтобы пожилые люди старше 70 лет собирались для общения и находили спасение от одиночества, чтобы была возможность в уютной обстановке общаться, смотреть фильмы, получать консультации психолога, врача и медсестры. Они обеспечены в течение дня горячим питанием. Для них и с их участием была создана мастерская по изготовлению сувенирных игрушек, в которой они по желанию и под руководством специалиста изготавливали мягкие игрушки для последующей передачи их в малообеспеченные семьи, детям-инвалидам, центру адаптации несовершеннолетних в Темиртау.

В этом же городе действует проект «Выход есть» – так считают в общественном объединении «Центр развития и социальной помощи населению «Мой Дом», создав кризисный центр для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию. Его специалисты совместно с государственными учреждениями помогают своим подопечным в оформлении докумен­тов, получении профессии или повышении квалификации, трудоустройстве.

А частное учреждение «Позитивное развитие» Абайского района по государственному заказу организовало на основе духовных ценностей «Центр поддержки семьи», предназначенный для развития и сохранения семьи и родительства. Он для тех, кто пострадал от насилия в семье, для детей из группы риска, молодых семей. Руководитель Оксана Панасиди считает, что организация центра позволяет учитывать специфические особенности каждой категории населения и тем самым значительно улучшает качество и доступность предоставляемых бесплатных услуг.

ТОО «Городской центр первичной медико-санитарной помощи» в Караганде на республиканской выставке представит социальный проект «Роль частной медицины в повышении доступности и качества медицинских услуг», используя свой опыт оказания ПМСП частной поликлиникой. Какой из этих проектов будет отмечен на республиканской выставке, покажет голосование жителей страны, которое ведется сейчас на официальном сайте Министерства здравоохранения и социального развития.