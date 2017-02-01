​Спекулянты не дремлют

Полиция Алматы задержала перекупщиков билетов на Универсиа­ду-2017. Четверых из них сотрудники УВД Бостандыкского района задержали у Центрального стадиона. У «квартета» перекупщиков изъято 80 билетов.

У входа в комплекс «Халык Арена» стражи порядка пресекли перепродажу билетов в количестве 42 штук. В обоих случаях задержанные доставлены в отделы полиции при управлениях внутренних дел районов.

– По всем выявленным фактам будут приняты меры в соответствии с административным и уголовным законодательством РК, – проинформировала официальный представитель ДВД Алматы подполковник полиции Салтанат Азирбек.

Полицейские призывают граж­дан приобретать билеты на соревнования Игр только в местах их официальной торговли. Они уведомляют, что купленный с рук билет может оказаться подделкой. О фактах перепродажи билетов на международные студенческие соревнования следует сообщать на телефоны доверия ДВД Алматы (8 727) 254-40-07, 263-36-36 или 263-38-38, а также на блог начальника ДВД Алматы на официальном веб-сайте департамента внутренних дел.

Напомним, что билеты на Универсиаду-2017 можно приобрес­ти в кассах Дворца культуры и спорта им. Б. Шолака, Казахского государственного цирка, Дворца Республики, а также в кассах сети «Меломан». Официальные сайты продаж билетов – веб-порталы www.almaty2017.com, www.fisuticket.com и www.kassir.kz. Базовая стоимость билетов на Универсиаду-2017 составляет от 300 до 3 500 тенге на спортивные мероприя­тия и от 3 000 до 15 000 тенге на церемонии открытия и закрытия Игр. Все купленные билеты подлежат возврату либо переносу.