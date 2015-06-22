Спешит «неотложка» Свежий выпуск 537 Любовь ДОБРОТА, Шымкент

Знания и умения участников оценивало жюри, в состав которого вошли призеры прошлогодних, VIII международных соревнований по оказанию скорой медицинской помощи, состоявшихся в Литве. Шымкентские медики участие в них принимали в первый раз, но это не помешало им войти в число лидеров и по итогам занять второе место. Подготовка к конкурсу и непосредственно сами соревнования потребовали от участников концентрации усилий и специальной подготовки. Вернувшись домой с победой, «первопроходцы» предложили перенять опыт коллег из Литвы и проводить такой конкурс в масштабах города, сделав его ежегодным. Уже первые соревнования показали, что подготовка к ним стимулирует сотрудников. Главный врач станции скорой медицинской помощи Шымкента Гульнар Курманбекова говорит, что ее коллеги штудировали учебники, чтобы подтянуть свои теоретические знания и практические навыки.



