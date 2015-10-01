Спешите делать добро

Свежий выпуск
476
Елена БРУСИЛОВСКАЯ
Когда человек приходит в этот мир, ему еще неведомы философские понятия «добра» и «зла», но на уровне инстинктов малыш понимает, что такое хорошо и что такое плохо. Плохо – когда делают больно, когда холодно и хочется есть. Хорошо – когда все наоборот.
Взрослея, мы начинаем наполнять эти понятия более отвлеченными категориями. Но в какой-то момент полюса могут поменяться: зло умеет прятаться под личиной добра.
Как не сбиться с пути на длинной жизненной дороге? Как найти верного учителя, того, кто научит распознавать зло, в какие бы одежды оно ни рядилось? Это, пожалуй, одна из главных задач огромной армии учителей, которые призваны не только передавать ученикам определенное количество знаний, но и формировать их души.
Важность этой учительской миссии неоднократно подчеркивал и Президент нашей страны Нурсултан­ Назарбаев, отмечая, что «мы должны построить общество, где ценятся честь, достоинство и репутация каждого, где присутствует высокая мораль, этические стандарты и духовные ценности. Все это возможно только через постижение таких общечеловеческих ценностей, как любовь, добро, истина, красота, нравственность, духовность».
Великий подвижник доктор Гааз еще 150 лет назад говорил: «Спешите делать добро». Эта фраза стала своего рода лозунгом для всех людей во всех странах, которым не безразличны судьбы мира.
Еще из школьного учебника мне на всю жизнь запомнилась фраза, которую, кстати сказать, учителя заставляли нас, учеников уже старших классов, заучивать наизусть. Она принадлежит писателю Бруно Ясенскому: «Не бойтесь врагов – они могут лишь убить вас, не бойтесь друзей – они могут лишь предать вас. Бойтесь равнодушных, ибо с их молчаливого согласия происходят предательства и убийства».
Согласитесь, что сейчас в городских многоэтажках люди живут, как правило, разобщенно, практически не зная друг друга. А я, например, вспоминаю, как однажды жизнь забросила меня в маленький поселок на западе Казахстана, где мы семьей жили в типовой много­этажке, и в один из дней в дверь нашей квартиры постучала пожилая женщина, держащая за руку маленького мальчика. Плохо говоря по-русски, оно попросила напоить ее чаем и дать немного передохнуть – по каким-то своим делам они приехали в районный центр из отдаленного аула. Признаюсь, поначалу даже растерялась, ведь в современных городах не принято пускать в дом незнакомых людей, но вспомнив школьные уроки доб­ра, распахнула дверь.
…Потом мы сидели на кухне, пили свежезаваренный чай, я угощала своих неожиданных гостей алматинскими яблоками, мы расспрашивали друг друга о житье-бытье и расстались как старые знакомые, а у меня на долгие годы осталось в памяти тепло от той встречи. Вот уж поистине – добро возвращается сторицей. Уверена, многие испытывали неподдельную радость, когда делали кому-то подарки и видели в ответ счастливые глаза. Наверное, поэтому я, например, больше люблю дарить, чем получать.
Поэтому спешите делать добро, не случайно доктор Гааз считал, что «самый верный путь к счастию не в желании быть счастливым, а в том, чтобы делать других счастливыми».

Популярное

Все
Ядерный реактор выдержит, даже если его в пике протаранит пассажирский «боинг»!
В Таразе продолжают обновлять общественный транспорт
Суды вместо новоселья
Сельское хозяйство планомерно реформируется
Более 1,3 миллиона человек посетили столицу в прошлом году
Начали за здравие, а дальше – чемодан без ручки?
В лагере без медиков заболели дети-сироты
«Таза қала»: Кызылорда на первом месте
Мурал с изображением ученого-геолога Каныша Сатпаева появился в Темиртау
Капитан «неотдаленного» плавания
Хорошо, когда курт идет на замену чупа-чупсу!
Верность профессии демонстрируют трудовые династии
Учащиеся НИШ Кызылорды посетили культурно-исторические достопримечательности Мангистауской области
Славный путь к вершинам
Десятки утонувших в паводок животных не были зарегистрированы
«Выпускной» для докторов
Экосистему нацпарка «Бурабай» изучают ученые
Отравились нитритами
МТФ и молочные заводы пришли к соглашению
Заказчик судится с подрядчиком
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Три человека погибли в воинской части в Арысе
Инвестор из КНР готов построить в Таразе завод по переработке мусора
Три тысячи домбристов сыграют одновременно в парке Талдыкоргана
Глава государства поздравил соотечественников с Национальным днем домбры
Масуд Пезешкиан избран новым президентом Ирана
Почему стали чаще отключать свет?
Строительство LRT в Астане: закроют съезд по улице Сыганак
Российские борцы отказались от участия в ОИ-2024
Все пострадавшие от паводка жители Кокшетау обеспечены жильем
Путинцева сотворила главную сенсацию на Уимблдоне
Производство бензина в стране впервые за много лет сократилось
Продажи новых авто в Казахстане выросли в два раза за год
Появились новые фото со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»
Полицейские авто выстроились в форме домбры в ВКО
Национальный день домбры отмечается в Казахстане
Шоу дронов в Астане увидели более 100 тыс. человек
Рыбакина одержала самую разгромную победу на турнирах «Большого шлема»
Евро-2024: определились все полуфиналисты
Кир Стармер представил состав нового правительства Британии
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Преодоление. Пять лет созидания
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Строительные рынки переезжают за город
Судебное реформирование: реалии и перспективы
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
Двадцать членов ОПГ доставили в полицию
Казахстан примет участие в саммите животноводства во Франции в качестве почетного гостя
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
Дело Бишимбаева: астанчанку подозревают в присвоении 100 млн тенге
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Аlma mater казахстанской спецслужбы отмечает 50-летие

Читайте также

Чтобы город был всегда чистым
«Таза қала»: Кызылорда на первом месте
МТФ и молочные заводы пришли к соглашению
Заказчик судится с подрядчиком

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]