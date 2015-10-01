Спешите делать добро Свежий выпуск 476 Елена БРУСИЛОВСКАЯ

Когда человек приходит в этот мир, ему еще неведомы философские понятия «добра» и «зла», но на уровне инстинктов малыш понимает, что такое хорошо и что такое плохо. Плохо – когда делают больно, когда холодно и хочется есть. Хорошо – когда все наоборот.

Взрослея, мы начинаем наполнять эти понятия более отвлеченными категориями. Но в какой-то момент полюса могут поменяться: зло умеет прятаться под личиной добра.

Как не сбиться с пути на длинной жизненной дороге? Как найти верного учителя, того, кто научит распознавать зло, в какие бы одежды оно ни рядилось? Это, пожалуй, одна из главных задач огромной армии учителей, которые призваны не только передавать ученикам определенное количество знаний, но и формировать их души.

Важность этой учительской миссии неоднократно подчеркивал и Президент нашей страны Нурсултан­ Назарбаев, отмечая, что «мы должны построить общество, где ценятся честь, достоинство и репутация каждого, где присутствует высокая мораль, этические стандарты и духовные ценности. Все это возможно только через постижение таких общечеловеческих ценностей, как любовь, добро, истина, красота, нравственность, духовность».

Великий подвижник доктор Гааз еще 150 лет назад говорил: «Спешите делать добро». Эта фраза стала своего рода лозунгом для всех людей во всех странах, которым не безразличны судьбы мира.

Еще из школьного учебника мне на всю жизнь запомнилась фраза, которую, кстати сказать, учителя заставляли нас, учеников уже старших классов, заучивать наизусть. Она принадлежит писателю Бруно Ясенскому: «Не бойтесь врагов – они могут лишь убить вас, не бойтесь друзей – они могут лишь предать вас. Бойтесь равнодушных, ибо с их молчаливого согласия происходят предательства и убийства».

Согласитесь, что сейчас в городских многоэтажках люди живут, как правило, разобщенно, практически не зная друг друга. А я, например, вспоминаю, как однажды жизнь забросила меня в маленький поселок на западе Казахстана, где мы семьей жили в типовой много­этажке, и в один из дней в дверь нашей квартиры постучала пожилая женщина, держащая за руку маленького мальчика. Плохо говоря по-русски, оно попросила напоить ее чаем и дать немного передохнуть – по каким-то своим делам они приехали в районный центр из отдаленного аула. Признаюсь, поначалу даже растерялась, ведь в современных городах не принято пускать в дом незнакомых людей, но вспомнив школьные уроки доб­ра, распахнула дверь.

…Потом мы сидели на кухне, пили свежезаваренный чай, я угощала своих неожиданных гостей алматинскими яблоками, мы расспрашивали друг друга о житье-бытье и расстались как старые знакомые, а у меня на долгие годы осталось в памяти тепло от той встречи. Вот уж поистине – добро возвращается сторицей. Уверена, многие испытывали неподдельную радость, когда делали кому-то подарки и видели в ответ счастливые глаза. Наверное, поэтому я, например, больше люблю дарить, чем получать.

Поэтому спешите делать добро, не случайно доктор Гааз считал, что «самый верный путь к счастию не в желании быть счастливым, а в том, чтобы делать других счастливыми».