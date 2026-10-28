Спецавтобус запустили в преддверии концертов Димаша в Мехико

Звезды,Музыка
Дана Аменова
корреспондент

Он будет курсировать по улицам города до 21 ноября текущего года.

Фото: Dimashnews.com

В преддверии концертов Димаша Кудайбергена в Мексике поклонники артиста реализовали яркий проект на улицах столицы. С 23 октября в Мехико начал курсировать тематический автобус, посвящённый предстоящим выступлениям казахстанского исполнителя, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Dimashnews.com

Автобус будет следовать по улицам города до 21 ноября 2026 года. Его маршрут охватывает знаковые места и оживлённые районы мексиканской столицы, включая знаменитый проспект Пасео-де-ла-Реформа (Paseo de la Reforma), северную часть кольцевой дороги Периферико (Periférico), окрестности Национального аудиториума (Auditorio Nacional), а также районы Глориета-де-Петролеос (Glorieta de Petróleos) и Чапультепек (Chapultepec).

Таким образом, для реализации проекта были выбраны одни из самых оживлённых транспортных направлений Мехико. Благодаря этому тематический автобус станет частью повседневного городского пространства на протяжении почти месяца.

 

#Димаш Кудайберген #концерты. Мехико

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