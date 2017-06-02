Спецавтобусы на улицах столицы

Спецавтобусы уже начали курсировать по городу. Как рассказали в пресс-службе столичного ДВД, в состав мобильных групп входят следователи, криминалисты, оперативные сотрудники, участковые инспектора полиции, полицейские-водители, а также волонтеры со знанием английского языка.

Начальник ДВД Астаны генерал-майор полиции Амантай Аубакиров провел строе­вой смотр личного состава, который несет службу в сос­таве мобильных следственно-оперативных групп.



По словам руководителя полицейского ведомства, сегодня столичная полиция прилагает все усилия, чтобы Астана была безопасным городом. Особая значимость выставки «ЭКСПО-2017» в международном плане налагает на личный состав департамента огромную ответственность за эффективность выполнения поставленных задач. Особенно в сфере обеспечения безопасности гостей и жителей столицы, охраны объектов, профилактики преступлений и правонарушений. Применение новых современных технологий при раскрытии и расследовании преступлений по горячим следам – это важное и перспективное направление, которое повышает эффективность работы сотрудников полиции.



Внутри автобусов имеется оргтехника с доступом к базам Единого реестра досудебного расследования, станция бескраскового дактилоскопирования, «Автопоиск» и другие. Кроме того, он оснащен видеокамерами, в том числе наружного наб­людения, имеются отсек для задержанных, рабочие места для сотрудников полиции. Группы обеспечивают незамедлительное реагирование на поступившие сообщения о совершенных правонарушениях, что позволит, не выезжая в территориальные подразделения внутренних дел, на месте регистрировать заявления, проводить весь комплекс оперативно-следственных мероприятий, расследовать и раскрывать преступления в кратчайшие сроки.

