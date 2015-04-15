Свежий выпуск Спецавтомобиль для… пельменей Чингиз ТАШЕНОВ, Акмолинская область

Цех по производству полуфабрикатов ИП «Умарова» действует с 2010 года. Сначала это было небольшое приспособленное помещение, где готовились пельмени и вареники. В прошлом году семья Умаровых взяла кредит и провела реконструкцию цеха, закупила современное оборудование. Теперь здесь значительно расширился ассортимент, покупателям предлагаются голубцы, тефтели, фрикадельки, манты, хинкали, чебуреки, тесто двух видов – слоеное и дрожжевое.

Сырье предприниматели закупают у местного населения, затем оно проходит лабораторные исследования. Сегодня полуфабрикаты можно приобрести не только в фирменном магазине, но и в других торговых точках райцентра Балкашино, а также в Атбасаре, Есиле, Кокшетау, поселке Жаксы. Предприниматели даже приобрели спецавтомобиль для развоза продукции. В перспективе Умаровы планируют еще расширить производство, создав дополнительные рабочие места для сандыктаусцев.