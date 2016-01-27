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Спецбарьеры для безопасности
Глеб МАЛЫХ, Астана
Специальное устройство представляет собой разборную складную сетчатую конструкцию из нескольких сегментов, внутри каждого устанавливается вкладыш из геотекстиля. Барьер предназначен для быстрого возведения фортификационных сооружений при военных действиях и антитеррористических мероприятиях. Его можно также применять для укрепления берегов рек и водоемов. Сооружение используется на открытом воздухе в условиях умеренного и холодного климата при температуре от – 40 °С до + 50 °С. Производит его машиностроительный завод им. С. Кирова – дочернее предприятие АО «НК «Казахстан инжиниринг».

Следует отметить, что подобные специальные барьеры безопасности активно применяются в вооруженных силах США, Израиля и Российской Федерации.

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