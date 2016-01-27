Спецбарьеры для безопасности

Специальное устройство представляет собой разборную складную сетчатую конструкцию из нескольких сегментов, внутри каждого устанавливается вкладыш из геотекстиля. Барьер предназначен для быстрого возведения фортификационных сооружений при военных действиях и антитеррористических мероприятиях. Его можно также применять для укрепления берегов рек и водоемов. Сооружение используется на открытом воздухе в условиях умеренного и холодного климата при температуре от – 40 °С до + 50 °С. Производит его машиностроительный завод им. С. Кирова – дочернее предприятие АО «НК «Казахстан инжиниринг».
Следует отметить, что подобные специальные барьеры безопасности активно применяются в вооруженных силах США, Израиля и Российской Федерации.