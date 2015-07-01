Специалиста обеспечить технологией Свежий выпуск 566 Жулдыз АЙТЖАНОВА

Подготовка квалифицированных специалистов в 10 колледжах и 10 вузах для шести ключевых отраслей экономики с последующим распространением опыта в других учебных заведениях страны является одним из направлений, определенных в рамках реализации пяти институциональных реформ. В целях реализации новой экономической политики «Нұрлы жол» и ГПИИР-2 разработана Программа развития базовых вузов и колледжей. Как сообщил вице-министр образования и науки Есенгазы Имангалиев, основными приоритетными отраслями ГПИИР-2 определены металлургия, нефтегазохимия, электроэнергетика, легкая и пищевая промышленность, АПК, машиностроение, ИКТ.

– Программа развития базовых вузов и колледжей предусматривает три важных аспекта – это разработка новых образовательных программ, размещение госзаказа под потребность государственных программ индустриально-инновационного развития и обновление лабораторной базы под новые программы. По данным МИР, в 2015–2019 годах в стране будет реализовано 257 региональных и республиканских проектов с общей потребностью в кадрах 46,6 тысячи человек, – отметил вице-министр.

Так, в сфере технического и профессионального образования заключены договоры между холдингом «Кәсіпқор» и 10 колледжами по их развитию, выработаны рекомендации по успешному внедрению образовательных программ холдинга для удовлетворения потребностей ГПИИР-2­, на основе выработанных рекомендаций составляются 8 новых образовательных программ с учетом международного опыта и требований индустриализации. В 2017–2018 годах с участием работодателей будут разработаны еще 16 образовательных программ для дальнейшего внедрения в 10 колледжах. С 2015 года 2 колледжа будут внедрять данные программы в образовательный процесс, а остальные 8 – с 2016 года. Десять колледжей в первую очередь призваны обеспечить покрытие потребности в технических кадрах страны и инновационных проектов ГПИИР-2, а также распространить в дальнейшем полученный опыт подготовки кадров по новым методикам образования в своем регионе республики, продолжил Е. Имангалиев.

По словам вице-министра, с учетом разработанных образовательных программ будет сформирован список необходимого дополнительного оборудования и учебно-методических пособий и определены необходимые траектории повышения квалификации инженерно-педагогических работников отобранных колледжей. Определены 57 учебно-производственных мастерских и лабораторий для оснащения их новыми технологиями. Для этого ежегодно потребуется 200 млн тенге.

Также будут приняты меры по усилению качества кадрового потен­циала 10 колледжей. В текущем году более 90 инженерно-педагогических кадров повысят свою квалификацию по новым технологиям обучения и современному менеджменту. Уже более 30 преподавателей и мастеров производственного обучения колледжей повысили свою квалификацию в зарубежных центрах по новым технологиям обучения с учетом индуст­риализации.

Холдингом «Кәсіпқор» будут проработаны вопросы по обеспечению прохождения производственной практики, подготовки кадров на договорной основе и трудоустройства вновь открывшимися предприятиями в рамках индустриализации.

В сфере высшего и послевузовского образования обеспечение проектов современными кадрами будет обеспечиваться образовательными программами инновационного характера, а само обучение будет проходить на новейшем лабораторном оборудовании.

Так, в 2015 году при базовых вузах планируется разработать 24 новые образовательные программы, создать 24 новые лаборатории (преимущественно междисциплинарного характера). Новые образовательные программы будут разрабатываться с привлечением зарубежных вузов-партнеров и привязаны к конкретным проектам ГПИИР-2 из республиканской и региональной Карты индустриализации Казахстана на 2015–2019 годы. На разработку образовательных программ на 2015–2017 годы предусмотрены бюджетные средства в сумме 962,1 млн тенге ежегодно. Министерством образования и науки на разработку образовательных программ базовым вузам перечислен первый транш в виде предоплаты.

Дополнительно, за счет респуб­ликанского бюджета, в 2015 году предусмотрены средства на привлечение зарубежных ученых в размере 998,8 млн тенге, а также на академическую мобильность обучающихся в сумме 590 млн тенге. В текущем году в базовых вузах будет размещен государственный образовательный заказ в объеме 1 900 мест по профильной магистратуре. На эти цели из респуб­ликанского бюджета также выделяются соответствующие средства.

– Одним из важных элементов удовлетворения потребностей экономики в трудовых ресурсах и установления прямой связи между производством и обучением является разработка профессиональных стандартов, – отметил вице-министр здравоохранения и социального развития Биржан Нурымбетов. – На сегодня Правительством совместно с НПП «Атамекен» проводится большая работа по формированию Национальной рамки квалификаций, ключевым элемен­том которой является разработка профессиональных стандартов. За период 2012–2014 годов разработано 345 профессиональных стандартов, в текущем году добавятся еще 58. В целом до 2020 года планируем разработать около 900 профессиональных стандартов, касающихся всех сфер экономики.

Вице-министр добавил, что профессиональные стандарты должны стать основой учебных планов и программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов. Поэтому работодатели должны принять активное участие в их разработке.

В заключение своего выступления Биржан Нурымбетов отметил, что в Казахстане реализуется ряд программ, направленных на индустриализацию, обеспечение экономического роста и занятости населения.

– Сегодня имеется 455 тысяч безработных и 585 тысяч занятых непродуктивным трудом, а это более одного миллиона человек. Индустриализация страны дает возможность решения вопросов трудоустройства для этих категорий граждан. В текущем году в рамках комплексных планов содействия занятости регионов и программы «Дорожная карта занятости-2020» мы планируем помочь в вопросах занятости более чем 322 тысячам безработных и самозанятых граждан.

За пять месяцев текущего года уже трудоустроено 153 тыс. человек, из которых 52%, или 80 тыс., получили постоянную работу, 73 тыс. предоставлена временная работа на предприятиях, людей направили на социальные рабочие места, молодежную практику и на общественные работы. А более 5 тыс. человек за счет государства прошли обучение, переподготовку или повышение квалификации.

В свою очередь ректор Евразийского национального университета им. Л. Гумилева Ерлан Сыдыков добавил, что на подготовку кадров для объектов Государственной программы индуст­риально-инновационного развития на ближайшие три года Казахстан выделил 10 млрд тенге, и это свидетельствует о том, что человеческий ресурс все же главнее в достижении успехов.

– Мы уверенно вошли в число 50 развитых стран мира, и теперь следующая задача – войти в число 30 развитых стран. Программа «Нұрлы жол» и цели, определенные в рамках реализации пяти институциональных реформ, требуют новой подготовки специалистов высокой квалификации, отвечающих требованиям конкретной экономики. В этом плане мы ведем подготовку специалистов по двум – космическому и строительному – направлениям. Для этого у нас есть все возможности и поддержка со стороны государства. При переходе к инновационному развитию главную роль, как известно, играют не оборудование и технологии, а именно люди. Поэтому образование должно опережать производственный сектор. В программе индустриально-инновационного развития подготовка кадров должна быть не вспомогательным элементом, а занимать центральное место, – подчеркнул спикер.