Специалисты поддерживают последний вариант казахского алфавита – Борашев

В кулуарах заседания Правительства РК председатель Комитета по развитию языков и общественно-политической работы Министерства культуры и спорта РК Куат Борашев высказал мнение о том, что новый вариант казахского алфавита в латинской графике очень удобный и многие специалисты его поддерживают, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Апострофы уже всесторонне обсуждались в обществе. Лингвисты и технические сотрудники изучили этот вопрос. Юникоды – это удобно, и все их поддерживают. Последний вариант соответствует всем параметрам казахского орфографического принципа", – сказал Борашев.
Между тем он отметил, что ученые также поддерживают новый вариант алфавита.
"Они уже обсудили несколько вариантов. Сейчас утвержден тот вариант, с которым все согласились", – сказал он.
Также журналисты поинтересовались о том, каким будет правописание букв "с" и "ц".
"Сейчас разрабатываются орфографические правила, и после этого мы полностью дадим вам ответ. В рабочих группах будут утверждаться орфографические правила", – ответил он.