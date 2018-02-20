Специалисты поддерживают последний вариант казахского алфавита – Борашев

Общество
1383
Инга Селезнева
Фото kazpravda.kz
В кулуарах заседания Правительства РК председатель Комитета по развитию языков и общественно-политической работы Министерства культуры и спорта РК Куат Борашев высказал мнение о том, что новый вариант казахского алфавита в латинской графике очень удобный и многие специалисты его поддерживают, передает корреспондент Kazpravda.kz.  

"Апострофы уже всесторонне обсуждались в обществе. Лингвисты и технические сотрудники изучили этот вопрос. Юникоды – это удобно, и все их поддерживают. Последний вариант соответствует всем параметрам казахского орфографического принципа", – сказал Борашев. 

Между тем он отметил, что ученые также поддерживают новый вариант алфавита. 

"Они уже обсудили несколько вариантов. Сейчас утвержден тот вариант, с которым все согласились", – сказал он.

Также журналисты поинтересовались о том, каким будет правописание букв "с" и "ц". 

"Сейчас разрабатываются орфографические правила, и после этого мы полностью дадим вам ответ. В рабочих группах будут утверждаться орфографические правила", – ответил он. 

Популярное

Все
Три юных шахматиста из Казахстана стали победителями Кубка мира-2024
Уберечь детей от опасных ситуаций
Молодежь с помощью нейросети оживила мифы и легенды Алтая
Тандем отца и сына готовится к первой Олимпиаде
Кибергигиена как одно из условий защиты данных
Иван Васильевич верен профессии
Двенадцать миллионов тенге обязали вернуть потребителям в области Абай
Почему стали чаще отключать свет?
Инвестор из КНР готов построить в Таразе завод по переработке мусора
Резкого роста тарифов на регулируемые услуги не произошло
В экономику Туркестанской области планируется инвестировать 1 млрд 615 млн долларов
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Программа Joltap: сделай себя сам
Сто лет энергетической безопасности
Альтернативы АЭС сегодня нет
Пятнадцать школьных команд страны разыграли титул сильнейшей
Искусственный интеллект нашел применение в медицине
Инициатива поддержана повсеместно
Компании взяли дополнительные обязательства
Избиратели спрашивают с избранников
Строительные рынки переезжают за город
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
12 млн тенге присвоила из бюджета директор детсада в Таразе
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Приказ длиной в три года
Дело – труба
Онлайн-трансляция совместного заседания палат Парламента РК
В Алматы началось строительство «Тюркского Стоунхенджа»
Если трудности множатся, значит, победа где-то близко – это и девиз, и жизненная мотивация заслуженного тренера РК Сергея Седова
Главному редактору «Казахстанской правды» присуждена премия президента в области СМИ
Первая партия казахстанской говядины отправлена в Китай
Большие цели в АПК достигаются большими усилиями
Известному защитнику «Кайрата» 70-х годов прошлого столетия Юсупу Шадиеву исполнилось 70!
Двоих детей спасли в Кызылординской области
Казахстан ратифицировал соглашение с Китаем об учреждении культурных центров
Откуда берутся стихийные свалки?
Что делать? Для этого надо понять, кто виноват
Молоко кобылье – здоровье человеческое
«Ауыл аманаты» – рука помощи сельчанам
Дорожный парадокс в Северном Казахстане: строить новые пути, разрушая старые…
Консолидация и развитие
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Преодоление. Пять лет созидания
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Судебное реформирование: реалии и перспективы
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
Двадцать членов ОПГ доставили в полицию
Казахстан примет участие в саммите животноводства во Франции в качестве почетного гостя
Дело Бишимбаева: астанчанку подозревают в присвоении 100 млн тенге

Читайте также

Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, мо…
Программа Joltap: сделай себя сам
В экономику Туркестанской области планируется инвестировать…
Резкого роста тарифов на регулируемые услуги не произошло

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]